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Koronavirüs

Tuncay Şanlı otelinde sağlık çalışanlarını ücretsiz ağırlayacak

Adem Büyük de Koronavirüs'le mücadele kapsamında bakanlığı binlerce maske ve ekipman bağışladı

26 Mart 2020 14:59

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. 

Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City’de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor’da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan ‘On7’ isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı. 

Koronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi. 

Öte yandan Adem Büyük de, Koronavirüs'le mücadele için Sağlık Bakanlığı'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

 

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