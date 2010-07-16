-TUNCAY ŞANLI: GÜNDEMİMDE TRANSFER YOK STAİNACH (A.A) - 15.07.2010 - Ali H.Yurtsever bildiriyor - İngiltere Premier Lig takımlarından Stoke City'nin takım kaptanı Tuncay Şanlı, takımıyla sözleşmesinin devam ettiğini ve gündeminde transfer bulunmadığını söyledi. Bursaspor'a 1-0 yenildikleri hazırlık maçından önce Bursaspor'ın soyunma odasına gelerek Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ve yeşil-beyazlı futbolcularla sohbet eden Şanlı, gazetecilerin, ''Bursaspor'a transfer olacağı''na ilişkin yorumlarına, ''Şu anda gündemimde transfer bulunmuyor. Stoke City ile sözleşmem devam ediyor'' yanıtını verdi. Ertuğrul Sağlam'ın ise ''Tuncay yuvaya dönüyor'' şeklinde espri yaptığı duyuldu. Tuncay Şanlı, maçtan önce takım arkadaşlarını çağırarak sahada Bursasporlu futbolcularla fotoğraf çektirdi. Maç öncesi takım kaptanlarının karşılıklı flama değiştirmesi sırasında, Bursaspor kaptanı Ömer'i öperek başarılar dileyen Tuncay, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendilerinin de Avusturya'da kamp yaptığını hatırlattı ve Bursaspor ile hazırlık maçı yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Bursaspor kafilesi, karşılaşmanın ardından, karayoluyla yaklaşık 230 kilometre uzaklıktaki kamp merkezine döndü. Kulüp yetkilileri, maçı kazanan yeşil-beyazlı futbolcuların yarın izinli olacağını ve başkent Viyana'yı gezeceklerini bildirdi.