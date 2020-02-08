Tuncay Şanlı: Fenerbahçe ligden çekilsin

Fenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı , Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den bu kadar korkuyorsanız, 'Sizi şampiyon yapmayacağız' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim. Temiz Türk futbolundan bahsetmek artık imkansız" dedi.

Fenerbahçe'nin 1-1 biten Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına yönelik tepkisi, karşılaşma sonrası da devam etti. SporX'in haberine göre, FB TV'de maç sonrası yapılan programda hakem Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat eleştirildi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Şanlı, canlı yayın sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Şanlı, "Bu hafta VAR kayıtlarını açıklamayacaksanız ne zaman açıklayacaksınız? Fenerbahçe maçındaki konuşmaları, özellikle saat 17:00'deki Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarındaki o penaltı kararlarındaki kayıtları açıklamayacaksanız, bir daha ne zaman açıklarsınız?" dedi.

Tuncay Şanlı, hakemlerin sarı-lacivertli takımın maçlarında kasıtlı kararlar verdiğini iddia ederek, 'Ligden çekilme' konusunu ortaya attı: "Fenerbahçe'den bu kadar korkuyorsanız, 'Sizi şampiyon yapmayacağız' deyin açık açık. Biz de ligden çekilelim. Temiz Türk futbolundan bahsetmek artık imkansız."