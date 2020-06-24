Tuncay Şanlı: Bazen hataları olsa da yönetim, Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyor

Eski Fenerbahçeli futbolcu Tuncay Şanlı, Başkan Ali Koç ve yönetim Fenerbahçe’ye yakışacak bir takım kurmak adına çalışıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor, istediğiniz gibi gitmiyor” dedi.

Bir başka eski Fenerbahçeli futbolcu Serdar Kulbilge'nin kaleci akademisinin açılışına katılan Şanlı, İHA'ya yaptığı açıklamalarda, "Serdar, ekibiyle beraber deneyimlerini genç kardeşlerimize aktaracak. Serdarlar farklılık oluşturdu, böyle bir akademi yoktu. Bireysel performansta ülkede genç kardeşlerimize önem verilmiyordu ama Serdar'ın adımıyla umarım ülke futboluna bu genç kardeşlerimiz hizmet eder” ifadelerini kullandı.