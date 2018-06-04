Tuncay Şanlı baba oldu

Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile olan eski sevgilisi Melis Sayım bugün doğum yaptı. Doğum haberini sosyal medyadan Seren Serengil verdi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde spor spikeri Seyhan Şaşkoile el ele görüntülenen Tuncay Şanlı’nın hamile sevgilisi Melis Sayım'ı aldattığı iddia edilmişti. İhanet iddiaları karşısında sessizliğini bozan Şanlı, "İhanet söz konusu değil. Melis Sayım eski sevgilim, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerime düşen her şeyi yaptım-yapacağım" açıklamasını yapmıştı.

"Allah seni hep güldürsün"



9 aylık hamile olan Melis Sayım bugün doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Sayım, oğluna Ömer adını verdi.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Seren Serengil bu fotoğrafı "Allah seni hep güldürsün annenle babanla geçireceğin mutlu bir ömrün olsun hoş geldin Ömercim" notuyla paylaştı.