"Tuncay Özkan'ın Muharrem İnce için uygun gördüğü sıfatlar bunlar: Sıradan, kaba, iftiracı, şerefsiz"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'li Tuncay Özkan ve partiye genel başkan adayı olan Muharrem İnce arasında süren tartışmayı değelendirdi. Hakan, Özkan'ın İnce için söylediği sıfatları sıraladı. Buna göre Özkan, İnce'ye "Sıradan, kaba, iftiracı, şerefsiz" dedi.

Hakan'ın "Sıradan, kaba, iftiracı, şerefsiz" başlığıyla (31 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tuncay Özkan’ın Muharrem İnce için uygun gördüğü sıfatlar bunlar.

Bu durumda...

Sıradan, kaba, iftiracı ve şerefsiz birini ülkenin başına getirmeye çalışanlara biz hangi sıfatları uygun görsek acaba?