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Politika

Tuncay Özkan ve Gürbüz Çapan sağlık kontrolünden geçirildi

Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan ile eski Esenyurt Belde Belediye Başkanı Gürbüz Çapan sağlık kontrolünden geçirildi.

25 Eylül 2008 03:00

“Ergenekon” soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tuncay Özkan ile eski Esenyurt Belde Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete geri getirildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden çıkartılarak sağlık kontrolü için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürülen Özkan, Çapan ve diğer 6 kişi, saat 17.00'ye kadar kurumda muayene yapılmadığının söylenmesi üzerine Küçükçekmece Adliyesi'ne ulaştırıldı.

Buradaki adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, ardından polislerce yeniden emniyete getirildi. Emniyete garaj kapısından alınan bu kişiler, sorgu ve işlemleri için şubeye çıkartıldı.

Tuncay Özkan, sağlık kontrolü sonrası adliyeden çıkarken gazetecilerin gözaltına alınma nedenini sormaları üzerine, “Cehalet hiçbir zaman bu kadar cüretkar olmamıştı” dedi.

“Hakkındaki suçlamaları da komik bulduğunu” söyleyen Özkan, emniyete girerken de gazetecilere yönelik, “Deniz Feneri'ni unutmayın” diye konuştu.

Gürbüz Çapan da sağlık muayenesi sonrası “Neden gözaltına alındınız?” diyen basın mensuplarına, “Bunu bizi gözaltına alanlara sorun” yanıtını verdi.

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