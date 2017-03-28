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Medya

Tuncay Özkan, televizyon kanalı kurduğu iddiasını yalanladı

"İş başvurularına dönmem olanaksız"

28 Mart 2017 16:43

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada televizyon kanalı kurduğuna yönelik olarak ileri sürülen iddiayı yalanladı.

Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorunlu Açıklama: Yeni televizyon kurmuyorum. Yanlış bilgi. Gelen çok fazla ortaklık tekliflerine,iş başvurularına dönmem olanaksız. Sevgiler"

Milliyet yazarı Özay Şendir, dün yayımlanan (27 Mart) yazısında Tuncay Özkan ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in televizyon kanalı kurduğunu iddia etmişti. 

Şendir, şu ifadeyi kullanmıştı:

"Teknik altyapı hazır, kameramana-muhabir dahil eleman alımları büyük ölçüde tamamlandı. Televizyonun yayına geçmesi için şu an bir anchor arayışı var. Yayın ne zaman başlar ya da proje başarılı olursa ekrana da çıkar mı, belli değil. Ancak projenin 16 Nisan öncesine yetiştirilmeye çalışıldığını duydum"

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