Tuncay Özkan siyasete CHP'de devam edecek

Gazeteci-yazar Tuncay Özkan, siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam edeceğini söyledi.



Cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, yeni kitabını okuyucularına imzalayan Tuncay Özkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özkan, CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuyu görüştüğünü kaydeden Özkan, "CHP Genel Merkezi'ne üyelik başvurumu yaptım. Lütfetti, kabul ettiler. Bundan sonraki süreçte CHP çatısı altında siyasete devam edeceğim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı Yılmaz Büyükerşen

Özkan, gönlündeki cumhurbaşkanı adayının da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olduğunu dile getirdi.

Musul'da yaşananlara da değinen Özkan, IŞİD'in sadece bölgenin sorunu olmaktan çıkarak dünyanın sorunu olmaya başladığını ifade etti.

Özkan, IŞİD'in hem enerji koridorlarını hem de Irak'ın bütünlüğünü tehdit ettiğini belirterek, "IŞİD konusunda Türkiye'nin tek başına hareket etmesi mümkün değildir. Sorunun barışçıl yollardan çözülmesi ve çatışmaların Türkiye'ye sıçramasının önlenmesi için mutlaka dünyayla birlikte hareket edilmelidir" şeklinde konuştu.