Tuncay Özkan, Meclis'in yenilenen kulislerini yorumladı: Rezalet; 3. sınıf bir hamam lobisi

TBMM’nin bir aylık referandum molasında iktidar ve muhalefet kulislerinde yaptığı tadilatın ardından yenilenen kulislerine ilk tepki CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan geldi. T24’ün, "Nasıl buldunuz yeni halini?" sorusuna CHP’li Özkan, "Rezalet, tarihi katletmişler, asaleti, vakurluğu tarihin bize bıraktığı o birikimi yok etmişler. Yerine üçüncü sınıf bir hamam lobisi oturtup koymuşlar. Üçüncü sınıf bir otel lobisi bile değil. Hamam lobisi" yanıtını verdi.

Özkan'ın, iktidar ve muhalefet kulislerinin yeni haliyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Rezalet, tarihi katletmişler, asaleti, vakurluğu tarihin bize bıraktığı o birikimi yok etmişler. Yerine üçüncü sınıf bir hamam lobisi oturtup koymuşlar. Üçüncü sınıf bir otel lobisi bile değil. Hamam lobisi. TBMM’yi yok etmek için bombalamaya gerek yokmuş bunların eline ver hallediyorlar. Bu bürokrasi öyle bir bürokrasi yani bu ayıptır kınıyorum şiddetle kınıyorum."

"Aynalı konsept"

TBMM’nin 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanması uzun süren bir tadilata neden olmuştu. Milletvekillerinin oturduğu kulisler yinelenerek kullanılmaya başlanmıştı. Ancak, anayasa referandumunda verilen 1 aylık arada yeniden tadilata alınan Meclis’te, kulisler bir kez daha yenilendi. Kulis girişlerine büyük ve geniş aynalar konuldu. İçeride televizyon ünitelerinin olduğu yerlere de ayna yerleştirildi. Takım koltuklar ve bergerler dikkat çekiyor.