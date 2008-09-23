Tuncay Özkan gözaltına alındı

Gazeteci ve 'Biz Kaç Kişiyiz' hareketi lideri Tuncay Özkan bu sabaha karşı polis tarafından gözaltına alındı.



Ergenekon soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, gazeteci Tuncay Özkan'ın Bebek'teki evine ani baskın yaptılar.

Özkan'ın, Cevdet Paşa Caddesi'ndeki evine sabaha karşı gelen polis ekipleri incelemelerine başladı. Tuncay Özkan'ın halen evde olduğu bildirildi.



Bu arada, Tuncay Özkan'ın, avukatı CHP milletvekili Şahin Mengü'yü telefonla arayarak, “Ergenekon soruşturması kapsamında evinde arama yapıldığını” söylediği öğrenildi.



Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul ve Ankara'da 5 kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.



Mengü: Arayıp ‘gözaltına alınıyorum’ dedi

CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, eskiden Özkan'ın avukatlığın yaptığını belirterek, milletvekili olması dolayısıyla artık avukatlık yapmadığını ifade etti.

Mengü, Özkan'ın sabah saatlerinde kendisini telefonla aradığını anlatarak, "Sabah beni aradı. Saat 06.30 gibi. 'Ağabey beni gözaltına alıyorlar. Evde arama var' dedi" diye konuştu.

İnsanın böyle durumlarda şok olduğunu ifade eden Mengü, polisin evde "Ergenekon" soruşturması kapsamında arama yaptığını kaydetti.







