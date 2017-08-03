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Politika

Tuncay Özkan: Gezi Parkı'nda ağaç katliamı; toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye?

"Bu ağaçlar sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?"

03 Ağustos 2017 13:58

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda ağaçların kesildiğini öne sürdü.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunana Özkan, "Gezi Parkı'nda ağaç katliamı... Toplumun sinir uçlarıyla oynamak niye? Bu ağaçlar sizi neden bu kadar rahatsız ediyor?" dedi.

Özkan parkta kesildiğini iddia edilen ağaçların fotoğraflarını da paylaştı.

Tuncay Özkan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, dolu yağışı sırasında zarar gören kurumuş ağaçların kesildiği belirtildi. 

 

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Tuncay ÖzkanTaksimGezi Parkı

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