Tuncay Özkan: Dayanın az kaldı

T24 - Ergenekon tutuklusu Tuncay Özkan, başka bir dava kapsamında ifade vermek için geldiği adliyede partililere ''Az kaldı, dayanın'' diye seslendi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Tuncay Özkan, 2008 yılında Kanaltürk Televizyonu’nda yayınlanan bir programda, gazeteci Şamil Tayyar’a hakaret ettiği gerekçesi ile Ankara 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava kapsamında, talimatla ek ifade verdi.

Tuncay Özkan Şişli Adliyesi’ne saat 10.20’de getirilirken, adliye kapısında bekleyen Yeni Parti üyeleri ve Memleket Sevdalıları Platformu’ndan bir grup, “Tuncay’a özürlük’ diye slogan attı. Topluluk “Peygamber sabrı değil, Cumhuriyet adaleti istiyoruz” diye pankart açtı, “Vatan namus ahde vefa”, “Özel amaçlı yargılama Silivri’de” diye dövizler taşıdı. Şişli 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’ne talimatla ek ifade veren Tuncay Özkan yaklaşık bir saat adliyede kaldı.

Bu sırada adliye önünde bekleyen partililer arasında bir kişi, kendisini temsili olarak prangaya vurdu. Tuncay Özkan cezaevi aracına bindirilirken, sevgi gösterisi yapan partililere el sallayarak kısık bir sesle “Az kaldı, dayanın” dedi.