-TUNCAY ÖZKAN CHP'DEN ADAY ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - ''Ergenekon'' davası tutuklu sanıklarından Tuncay Özkan'ın CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı bildirildi. Özkan'ın avukatı Ahmet Çörtoğlu yaptığı açıklamada, İstanbul 1. Bölge'den Özkan adına CHP'ye aday adaylığı başvurusu yaptıklarını söyledi. Öte yandan, Yılmaz Güney'in kızkardeşi Güzide Sayıl, oyuncu Peker Açıkalın, sunucu Mehpare Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la girdiği diyalogla gündeme gelen çiftçi Kemal Öncel, Seyhan Müzik'in sahibi Bülent Seyhan da CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapan isimler arasında yer aldı.