T24 LogoT24 Logo
Politika

Tuncay Özkan, Başbakan'la yarışacak

İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Tuncay Özkan, genel seçimlerde Başbakan Erdoğan'ın aday olduğu yerden milletvekili adayı olacağını söy

18 Şubat 2011 02:00

İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Tuncay Özkan, genel seçimlerde Başbakan Erdoğan'ın aday olduğu yerden milletvekili adayı olacağını söyledi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen ikinci ''Ergenekon'' davasının bugünkü duruşmasında, sanıkların taleplerinin alınmasına devam ediliyor.

Söz alan tutuklu sanık Tuncay Özkan, masumların yargılandığını, her şeyin görmezden gelinerek bir davanın yürütülemeyeceğini savundu.

Başbakan Erdoğan'ın kendisi hakkında 1200 dava açtığını, bunların hiçbirini kaybetmediğini kaydederek, ''Hakkımı aramayacak mıyım? Bu dava yüzünden gazetecilere binlerce dava açılmış. Açmayalım mı? İddianamede olmayan şeyleri varmış gibi yazıyorlar. Bunlar gazeteci değil. Bu mesleği bunlara bırakmayacağız'' diye konuştu.

Kendilerini cezaevinden çıkarmamak için bir kampanya yürütüldüğünü ileri süren Özkan, şöyle konuştu:

''Bu kampanyanın önüne geçemiyoruz. Siyaset yapmak istediğim için buraya alındım. Siyaset hakkım engellendi. Olmayan bir örgüt yaratılarak, buraya getirildik. Seçimde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu yerden milletvekili adayı olacağım. Halkım seçmezse, yatarım içeride. Seçilirsem de çıkartmayabilirsiniz beni buradan. Hiç önemli değil.

Ben dokunulmazlığa karşıyım. Ama daha dokunmadık neyimi bıraktınız. Ben neden Başbakan Erdoğan'ın karşısında siyaset yapamıyorum. Ben siyaset yapacağım. Uzun süredir bunu söylüyorum. Lütfen engel olmayın.''

Duruşmada, taleplerin ve beyanların alınmasına devam ediliyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24