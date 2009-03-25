Tuncay Özkan askerden yardım istemiş

2. İddianame'nin Hurşit Tolon bölümünde, 'elde edilen bilgilere göre' denilerek Tuncay Özkan'ın askerden yardım istediği ileri sürülüyor.





“Çok önemli dosyalar” klasöründe “b26.ppt” isimli 24 sayfalık “gizli” ibareli Powerpoint dosyası olduğu, içeriğinde; Jandarma Genel Komutanlığınca 16 Aralık 2003 tarihinde Tuncay Özkan ile bir görüşme yapıldığı, görüşmenin kayda alındığı ve çözümünün yapıldığı anlaşılmaktadır. Görüşmeyi yapan kişinin “Başkan ve D.Başkanı” olarak yazıldığı, bu nedenle Tuncay Özkan’ın görüşmesinde askeri kesimden iki şahsın bulunduğu anlaşılmıştır. Görüşmede, siyasetten bahsedildiği ayrıca Mehmet Emin K. dan bahsedilerek askerlerin ona verdiği destekten söz edildiği, Tuncay Özkan’ın, Recep Tayyip ERDOĞAN karşısında çalışma yapabilmesi için yaptığı işleri anlattığı, bu konu ile ilgili televizyon programlarını anlattığı yine görüşmenin bir bölümünde eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit GÜRTUNA ile görüşme yapıldığı, ANAP, DYP gibi partilerle birleşik cephe kurulması ile ilgili çalışma yaptıklarını anlattığı, Ali Müfit GÜRTUNA’nın İstanbul Televizyonu isminde bir kanalının olduğu, kendisinin bunu almak istediğini söyleyerek askerlerin desteğini istediği, Ali Müfit GÜRTUNA ile görüşmediğini ancak Bedrettin DALAN ile görüştüğünü, bunun bir Ulusal duruşu ortaya koymak açısından gerekli olduğunu anlattığı ve destek istediği görülmüştür. (Bu konu ile ilgili yine Mehmet Şener Eruygur’dan ele geçirilen ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Org. Özden Ö.’ye ait olduğu anlaşılan günlüklerde “24 Aralık 2003” başlığı altında yer verildiği ve Tuncay Özkan’ın görüşmesinin günlüğe aktarıldığı bilinmektedir.) Görüşmenin devamında Tuncay Özkan’ın “Benim operasyonda bizim birlikte yapmamızı düşündüğüm şey şudur” diyerek konuştuğu, “Başkan” isimli şahsa Ulusal duruşun gerçekleşebilmesi için Mehmet Emin K. ile ilgili operasyonun mutlaka gerçekleşmesi gerektiği, ikinci yedek bir sistem olarak ta Ali Müfit GÜRTUNA’nıin elinden televizyonun alınması ve olayın organize edilmesi gerektiği, bunun içinde Ali Müfit GÜRTUNA’ya psikolojik baskı yapılması gerektiği,bu sayede yerel seçimler öncesinde Mehmet Emin K.’nın,Show TV de yaptıramadığı her şeyi orada yapma ve seslendirme imkanının gerçekleşeceğini söylediği, karşı görüşmeci D.Başkanı’nın da “İktidara vurulacak darbe için bu çok önemli dediği” Tuncay Özkan’ın da devam eden konuşmasında bu konularla ilgili tüm hazırlıkları tamamladığını söyleyerek Mehmet Emin K., Show TV ve Ali Müfit GÜRTUNA, İstanbul Televizyonunu kastederek “Ben hem o tarafı istiyorum, hem o tarafı istiyorum çünkü ben büyük oynamak istiyorum yani o tarafa geldiğim zamanda bak şu kadar sponsorluk şu kadar reklam bütün burası bir psikolojik harekat merkezi gibi kullanılır” diyerek görüşme yaptığı, askeri kesimden bu konuda destek istediği, perde arkasında kendisinin olacağını anlattığı, perde arkasında Akşam gazetesi, Show TV gibi medya kuruluşlarında kendi istediği program ve haberleri yaptıracağını anlatarak “ Akşam operasyonunu tamlayıp, İstanbul TV’yi ele geçirebilirsek bunların işi biter” dediği, devamındaki görüşmeler de “ gelecek Türkiye’yi inşa edebilmek için bir tek koşul var Türk medyasını aynı zamanda kontrol edebilmek”, “ Akşam gazetesindeki planı tamamlayabilip orada kalabilirsek, İstanbul TV’yi başarabilirsek böyle bir güç oluşacak” diyerek medya ile ilgili planlarını açıkladığı, bunun gerçekleşebilmesi için 5 milyon dolara ihtiyacı olduğunu söylediği, gönüllülük esası ile bu paranın toplanabileceğini anlattığı, Mehmet Emin K.’nın kendisinin Akşam gazetesi ve grubundan çıkarma kararından geri adım atması gerektiği, Mehmet Emin K.’nın ve kendisinin bu günlere gelmesindeki en büyük desteğin TSK’dan geldiğini anlattığı, medyada yapılacak operasyon sonrasında siyasetin kendine geleceğini söylediği ve yerel seçimlerde AKP’nin kendi içerisinde üçe dörde bölünmesinin zorunlu olduğu, bunun için Erkan MUMCU ve BAŞESKİOĞLU’nun biraz körüklenmesi gerektiğinden bahsettiği, Erkan MUMCU ile görüşme yaptığı ve onların kendisini TSK’nın temsilcisi gibi gördüklerini bu yüzden “TSK bir darbe ile gelip benim kafamı uçuracak” diye korktuklarını, bu yüzden bu programın yılbaşından önce gerçekleştirilmesi gerektiğini, bu sayede İstanbul TV’nin bir kale haline getirilebileceğini anlatarak konuştuğu askeri şahıslara “ dediğim gibi maliyeti size 500 bin dolardır. İhtiyaca göre şekillenir” diyerek askeri kesimden görüştüğü şahıslardan bu konuda destek istediği, yine görüşmenin bir bölümünde Ayhan M., Adil Serdar SAÇAN’dan bahsederek Adil Serdar SAÇAN’ın bir deposunun emniyetçe basılması ve el konulan dokümanlardan bahsettiği, (...)"

