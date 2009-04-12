Tuncay haftayı boş geçmedi



İngiltere Premier Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Middlesbrough, sahasında Hull City'yi 3-1 yenerken, milli futbolcumuz Tuncay Şanlı takımının ilk golüne imzasını attı.



İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçları oynandı. Milli futbolcumuz Tuncay Şanlı'nın formasını giydiği Middlesbrough, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hull City'yi sahasında 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmanın 3. dakikasında Tuncay'ın attığı golle öne geçen Middlesbrough, 9. dakikada Goncalves'in golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. 29. dakikada Bates ev sahibi takımı bir kez daha öne geçirirken, 90. dakikada King skoru belirledi ve Middlesbrough sahadan 3-1 galip ayrılıp altın değerindeki 3 puanın sahibi oldu.



Tuncay Şanlı bu sezon Premier Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltmiş oldu.



MACHEDA UNITED'A HAYAT VERDİ



Ligde lider durumda bulunan Manchester United, zorlandığı karşılaşmada Sunderland'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.



United karşılaşmanın 19. dakikasında Scholes'un golüyle öne geçerken, Sunderland 56. dakikada Jones ile eşitliği sağladı. 76. dakikada sahneye Manchester United'ın genç golcüsü Macheda çıktı ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.



LIVERPOOL FARKA GİTTİ



Manchester United'ı takibini sürdüren Liverpool ise Blackburn Rovers'ı 4-0'la geçti.



Liverpool'un galibiyet gollerini 9 ile 34. dakikalarda Fernando Torres, 83. dakikada Agger ve 90. dakikada Ngog attı.



Blackburn Rovers'ta forma giyen Tugay Kerimoğlu karşılaşmaya ilk 11'de çıktı ve 66 dakika oyunda kaldı.



STAMFORD BRIDGE GOLE DOYDU



Günün gollü geçen karşılaşmasında ise Chelsea, sahasında Bolton Wanderers'ı 4-3 yendi.



Chelsea'nin 40. dakikada Ballack, 48 ile 64. dakikalarda Drogba ve 60. dakikada Lampard'ın (P) attığı gollerle 4-0 öne geçtiği maçta, Bolton'a 70. dakikada O'Brien, 74. dakikada Basham ve 78. dakikada Taylor'ın attığı goller yetmedi.



GÜNÜN SONUÇLARI

Liverpool: 4 - Blackburn Rovers: 0

Chelsea: 4 - Bolton Wanderers: 3

Middlesbrough: 3 - Hull City: 1

Portsmouth: 2 - West Bromwich Albion: 2

Sunderland: 1 - Manchester United: 2

Tottenham Hotspur: 1 - West Ham United: 0

Wigan Athletic: 1 – Arsenal: 4

Stoke City: 1 - Newcastle United: 1