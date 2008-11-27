Tuncay Güney'in tüm kartvizitleri

Tuncay Güney, MİT elemanı çıktı

İpek kod adlı MİT elemanı olduğu iddia edilen Tuncay Güney, cüzdanında aslında pek çok ve hayli kafa karıştırıcı ’kimlik’ler taşıyor.Son olarak Kanada’da, kipa takıp zülüf uzatarak ’Haham Yardımcısı kartviziti’ bastırmadan önce kılıktan kılığa giren Güney’in portresini tamamlayan ayrıntılar şöyle:Küçük yaşta babasını kaybetti. Pertevniyal Lisesi’nin birinci sınıfından ayrıldı.Milliyet, Sabah ve Akşam gazetelerinde, Samanyolu Televizyonu haber programları bölümünde çalıştı. İran, Irak, Suriye, Lübnan, ABD’ye gitti.5 Mayıs 1997’de askere gitti, 4 ay sonra ’gay’ (eşcinsel) olduğu gerekçesiyle askerlikten muaf tutuldu.İsmailağa Cemaati’nde yetiştiği, Fethullah Gülen’in sekreterlik işlerini gördüğü iddiasında bulunuldu.Mesut Yılmaz ile Abdullah Çatlı’yı fotomontajla yanyana getiren fotoğrafı DYP milletvekiline sattı.Ergenekon iddianamesine göre, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’e hediye edilmesi için verilen cipi yeni ruhsat çıkarıp başkalarına sattı.Kendisini JİTEM elemanı gibi tanıtıp kirli işlere bulaştı.İstanbul’da arazi almaya çalıştı. Güney, buradaki muhtara, köye bağlı plajları işletenlerin PKK’lı olduğunu söyleyerek, plaj işletmesinin Mehmetçik Vakfı’na verilmesini istedi ve sözleşmeler imzalattı.Güney’in arama yapılan ev ve ofisinden Ergenekon’la ilgili 6 çuval belge çıktı. Ergenekon’da tutuklu bulunan çok sayıda kişinin ismi belgelerde geçiyor.Bir iddiaya göre kendiliğinden, Güney’e göre ise gördüğü işkenceden Ergenekon’u anlatmaya başladı. Bu ifadeler tutanağa geçirilmedi, ancak kasede kaydedildi.Dolandırıcılık suçlaması nedeniyle 8 Mart 2001’de tutuklandı, 1 gün sonra 3 bin YTL teminatı yatırarak serbest kaldı. İddiaya göre Güney, bir süre sonra 10 yıllık vizesini kullanarak ABD’ye gitti. 32. Gün programında kendisini yurtdışına çıkaran kişinin Adil Serdar Saçan olduğunu söyledi.Güney, ABD’ye gittikten kısa bir süre sonra New York Institute adlı kuruluşta çalışmaya başladı. Zaten hakkındaki soru işaretlerinden biri de ABD’ye gider gitmez nasıl bu tip bir iş bulabildiği.Ergenekon soruşturması kapsamında halen firari şüpheli.Güney, Ergenekon soruşturması başladıktan sonra Toronto’daki bir Sinagog’ta haham olarak ortaya çıktı. Söz konusu kuruluşun internet sitesinde ise sıfatı ’editör’ olarak geçiyor. Sitenin, Güney’in yaşamını sürdürdüğü Kanada’nın Toronto kentinde temsilciliği var. Doğuştan Musevi olduğunu iddia ediyor. Türkiye’deki Yahudi cemaati, hahamlığını doğrulamıyor.Mısır’ın başkenti Kahire’de görülen bir casusluk davasında gıyabında yargılanan ve 15 yıl hapse mahkûm olan ’Tuncay Bubay’ isimli İsrail gizli servisi MOSSAD ajanının, aslında Tuncay Güney olduğu öne sürülüyor.Sabah Gazetesi’nin dün yayımladığı belgeye göre Tuncay Güney, ’İpek’ kod adıyla MİT için çalışıyordu.