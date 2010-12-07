Tuncay Güney: Ölmedim, yaşıyorum

T24 - Ergenekon sanıklarından İsmail Yıldız'ın 'öldü' ifadesi üzerine açıklama yapan Tuncay Güney, bu şekilde bazı yerlere mesaj yollandığını ileri sürdü.

Birinci Ergenekon davası sanıklarından SESAR Başkanı İsmail Yıldız'ın, duruşmada söylediği ''Fethullah Gülen ve Tuncay Güney 35-37 gün önce öldü'' iddiası üzerine açıklama yapan Tuncay Güney, ''bu şekilde bir yerlere şifreli mesaj gönderildiğini'' ileri sürdü.

Güney, İsmail Yıldız'ı tanımadığını, Yıldız'ın da ne kendisini ne de Fethullah Gülen'i tanıdığını sanmadığını belirterek, ''Ölmedim, yaşıyorum. Benim ve Fethullah Gülen'in ismi kullanılarak bir yerlere şifreli mesaj yolladılar. Bu en iyi şifreli mesaj yöntemlerinden birisi'' diye konuştu.

Güney, kendisinden haber alınamadığı şeklindeki haberler üzerine, birçok basın kuruluşunun kendi ağzından açıklamalar yayımladığını ifade etti.

Tuncay Güney, şunları söyledi:

''Prensip olarak 2 yıla yakındır hiçbir basın kuruluşu ile röportaj yapmıyorum. Sadece sizin aracılığınızla açıklıyorum. Bunlar kriptolu konuşuyorlar. Biri ABD'de diğeri Toronto'da iki isim. Niye kullanıyorsun? Tanıyor musun? Hayır.''

İsmail Yıldız'ın sözlerinin basında yer almasından sonra annesi ile telefonda görüştüğünü söyleyen Güney, ''Kötü haber, tez ulaşmış. Herkes merak içinde beni arıyor'' dedi.

Son durumu avukatı ile istişare ettiğini de kaydeden Tuncay Güney, adını değiştirmediğini ama sadece telefonlarının değiştiğini belirtti.

Tuncay Güney, Toronto'da 2 yıl önce bir lokantada tehdit edildiğini belirterek, ''Böyle hayat mı olur? Ölüm korkusu ile her gün ölmektense bir kere ölürüm daha iyi. Ne yapacaklarsa yapsınlar'' diyerek aldığı tehditler karşısında Kanada'dan koruma talep etmediğini kaydetti.



