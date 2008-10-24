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Spor

'Tuncay dünya yıldızı'

Middlesbrough'nun çalıştırıcısı Gareth Southgate bu hafta sonunda sahalara geri dönecek olan Tuncay Şanlı'ya övgüler yağdırdı.

24 Ekim 2008 03:00



Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'nun çalıştırıcısı Gareth Southgate bu hafta sonunda sahalara geri dönecek olan Tuncay Şanlı'ya övgüler yağdırdı.

Tuncay geri dönecek olduğu için çok heyecanlandığını söyleyen Southgate, o Dünya çapında bir yıldızdır diyerek milli futbolcuya ne kadar güvendiğini ifade etti.

"Tuncay bu hafta bizimle birlikte çalıştı. Cumartesi günü sahaya çıkacak olan takımın bir parçası olacak. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj ve güç olacak" diyen Southgate, Boro'nun resmi sitesinde manşeti süsleyen Tuncay haberinin devamında da, "Benim fikrime göre Tuncay bir Dünya yıldızıdır. Avrupa Şampiyonası'nda da bunu kanıtladı. Sezona onunla birlikte çok iyi başladık ve yokluğunda zorlandık. Onun hırsı ve sahaya yansıttıları bizim için çok önemli. Geri döndüğü için çok mutluyum" dedi.

Tuncaylı Boro Cumartesi günü Tugaylı Rovers ile karşılaşacak.

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