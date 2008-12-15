Tuncay-Chelsea flörtü!..

İngiltere futbol ligi "Premier League"de iyi bir sezon geçiren Tuncay Şanlı, adının, ligin şampiyonluk adaylarından Chelsea ile anılmasının ardından İngiliz spor basınının gündemine oturdu.



Daily Mail gazetesi, "Tuncay, nasıl halkın sevgilisi haline geldi?" başlığını kullandığı yazıda, Türk futbolcunun, futbol kariyeri ve özel hayatıyla ilgili bilgilere yer verdi.



Futbolcunun, henüz 26 yaşındayken Türkiye'de bir "efsane" haline geldiğini ve bir anda Chelsea'nin transfer listesine girdiğini yazan gazete, Middlesbrough'nun, "çiçek açan" yıldızını satmamakta kararlı olduğunu belirtti.



Haberin girişinde, "Fenerbahçe'den Middlesbrough'ya 18 ay önce bedelsiz gelen ve teknik direktör Gareth Southgate tarafından 16 milyon sterlin değer biçilen Tuncay Şanlı kimdir?" diye soran gazete, daha sonra futbolcunun Türkiye'deki hayatı, çocukluğu ve açıklamalarına ilişkin bilgi verdi.



Tuncay'ın, "Türkiye'de yaşadığım yerle Middlesbrough kenti arasında benzerlikler var. Middlesbrough'da fakir semtler olduğunu biliyorum. Ben de fakir bir çocuktum ve zengin bir hayat yaşamadım. İnsanların, hayatlarını sürdürebilmek için gerçekten çok çalıştığı bir yerdeki aileden gelmek nedir biliyorum. Herkesin bir kaçışa ihtiyacı vardır ve futbol bunu sağlıyor" şeklindeki açıklamasını ön plana çıkaran gazete, futbolcunun, ilk kez 15 yaşındayken amatör bir teknik direktör tarafından keşfedildiğini, Fenerbahçe'ye gelmesinin ardından ise taraftarların sevgilisi haline geldiğini yazdı.



Gazete, "Ailem futbolcu olmamı istemiyordu. Okula devam etmemi ve saygın bir mesleğimin olmasını istiyordu. Benim için en iyisini istiyorlardı. Okuluna giden normal bir çocuktum. Futbol, okulda ve sokakta oynadığım bir oyundan ibaretti. Her şey bir tesadüfle başladı" diye konuşan Tuncay'ın, Türkiye'deki popülaritesinden vazgeçerek, rüyasını gerçekleştirmek için İngiltere'ye geldiğini belirtti.



Tuncay'ın, Türkiye'de olduğu gibi Middlesbrough'da da herkesin sevgilisi olduğuna işaret eden gazete, gülümsemesi yüzünden eksik olmayan futbolcunun, gerek taraftarlar, gerekse tüm kulüp çalışanları tarafından sevildiğini kaydetti.

