Tuncay atıyor ama...



Premier Lig’de 37. hafta maçlarında Everton evinde geriye düştüğü maçı kazanmayı başarırken, milli futbolcu Tuncay’ın gol attığı maçta Middlesbrough, Aston Villa karşısında 1-1’lik beraberlik alarak ligde kalma konusunda umutlarını neredeyse yitirdi.



Maça daha atak başlayan Everton, Saha, Fellaini, Osman ile birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.



22. dakikada ceza sahasının dışından güzel bir vuruşla takımı West Ham’ı deplasmanda 1-0 öne geçiren golü kaydetti.



36. dakikada Pinnear’dan aldığı pasla ceza sahasına giren Cahill, West Hamlı savunma oyuncusu Tomkis tarafından düşürüldü. Tomkins bu hareketinden sonra kırmızı kart görürken, Everton bir penaltı vuruşu kazandı. Penaltı atışını kullanan Saha, Everton’a 1-1’lik beraberliği getiren golü kaydetti.



48. dakikada Pinnear’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Yobo, takımı Everton’u 2-1 öne geçirdi.



Golden sonra farkı artırmak için daha agresif bir oyun sergileyen taraf Everton’du. 61. dakikada Cahill’in ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini iddia eden West hamlı oyuncular, penaltı itirazları yaptı.



76. dakikada Pinnear’ın ortasında topu boş kaleye gönderen Saha kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü kaydederek, skoru 3-1’e taşıdı.



Middlesbrough - Aston Villa: 1-1



Düşme hattından kurtulmaya çalışan Middlesbrough, Aston Villa karşısında daha atak bir başlangıç yaptı. Maçın ilk atağında top ağlarla buluşturamayan Tuncay, 13. dakikada güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.



37. dakikada Emnes’in Carew tarafından ceza sahasında düşürülmesi ardından, Middlesbroughlu oyuncuların penaltı itirazları vardı.



Middlesbrough farkı açmak için gol pozisyonlarından faydalanamazken, 56. dakikada eski Beşiktaşlı John Carew’in golü, Aston Villa’ya 1-1’lik beraberliği getirdi.



Premier Lig’de oynanan maçları toplu sonuçları şöyle;



Bolton - Hull City: 1-1 IY:1-0

Everton - West Ham: 3-1 IY:1-1

Middlesbrough - Aston Villa: 1-1 IY:1-0

Newcastle United - Fulham: 0-1 IY:0-1

Stoke City - Wigan: 2-0 IY:0-0

Tottenham - Manchester City: 2-1 IY:1-0



