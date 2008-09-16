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Spor

Tuncay 6 hafta yok

A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı dizinden sakatlanan Tuncay Şanlı'nın yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

16 Eylül 2008 03:00


A Milli Takım'ın Belçika ile oynadığı dizinden sakatlanan Tuncay Şanlı'nın yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın Belçika ile Dünya Kupası Grup Eleme maçının 13. dakikasında oyunu terk etmek zorunda kalan Tuncay Şanlı'nın diz bağında kısmı bir yırtılmanın meydana geldiği açıklandı.

Middlesbrough Kulübü’nden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun en erken sahalara 28 Ekim'deki Manchester City maçıyla dönebileceği belirtildi.

Boro Menajeri Garreth Southgate, Tuncay'ın sakatlığına çok üzüldüklerini, ancak elinde golcü futbolcunun yerini doldurmak için yeterli alternatifin bulunduğunu söyledi. Bu durumda Tuncay'ın Milli Takım'ın 10 Ekim'de Bosna Hersek'le, 15 Ekim'de de Estonya ile oynayacağı maçlarda forma giyme şansı bulunmuyor.

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