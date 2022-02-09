İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "İZSU’ya gelen elektrik faturası 2022’de 800 milyon TL’ye çıktı" açıklamasını yaptı.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti. İZSU’ya 2021’de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022’de 800 milyon TL’ye çıktı." ifadesini kullandı.

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