Tunç Soyer: İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de eninde sonunda yeniden uygulanacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesine ilişkin üzgün olduğunu ifade ederek, “İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de eninde sonunda yeniden yüksek bir ciddiyetle uygulanacak. Hiçbirimizin şüphesi olmasın” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yapılan “Mercek Altında: Kadına Yönelik Şiddet” konulu foruma katıldı. Başkan Soyer, “İstanbul Sözleşmesi’nin gerekliliklerini İzmir’de uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben, kadınları bu şehrin sadece bir parçası değil, bizzat kendisi olarak görüyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 ilçesinde düzenlediği tematik Kadın Forumları'nın ikincisini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde “Mercek Altında: Kadına Yönelik Şiddet” temasıyla Urla’daki eski tamirhane binasında topladı.

"Kadınlarımız evlerinde de güvende değil"

Açılış konuşmasında Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamamasından dolayı çok üzgün olduğunu belirten Tunç Soyer, “İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’de eninde sonunda yeniden yüksek bir ciddiyetle uygulanacak. Hiçbirimizin şüphesi olmasın. Ülkemizdeki gerçekler göz önüne alındığında, İzmir’imizin Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya Kadın Dostu Kentler' arasına dahil edilmesi son derece sevindirici ama tek başına yeterli değil.