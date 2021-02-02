Tunç Soyer: Ekiplerimiz gece boyunca görev başında ve nöbette olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sel afetinde evleri ve işyerleri zarar görenler için hasar tespit çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Belediyemizin 444 40 35 numaralı telefonuna başvuracak mağdur hemşehrilerimiz nakit veya eşya desteğinden faydalanabilecek. Ekiplerimiz gece boyunca görev başında ve nöbette olacak” dedi.

Öte yandan Soyer, "İzmir’de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100’e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum." dedi.

İzmir’in son 100 yıl içinde en büyük sel felaketlerinden birini yaşadığını vurgulayan Soyer, “Bunun en büyük üçüncü sel felaketi olduğunu söyleyebiliriz. 1930’da yaşanan selden sonra 1995’te, altı saatte 100 kilogram civarında yağış alan ve 61 kişinin hayatın mal olan bir felaket daha yaşanmıştı. Bu da üçüncü büyük yağış felaketi. İzmir son 24 saatlik zaman dilimi içinde 126 kilogram yağış aldı. Bir ayda ortalama 100-102 kilogram yağış alan kentimiz için bu çok büyük bir miktar demek. Bu miktarın ne kadar büyük olduğunu anlamak için yıllık ortalama ile de karşılaştırabiliriz. Bir yıl içinde İzmir ortalama 717 kilogram yağış alıyor. İzmir, bir yıllık yağışın yüzde 18’ini bir günde almış oldu. Bu gerçekten inanılmaz, büyük bir felaket” diye konuştu.

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"Hasar tespit çalışmalarına başladık"

Bu felaket nedeniyle İzmir’in bütün derelerinin taştığını söyleyen Soyer, 1061 konut ve işyerinin su baskını nedeniyle mağdur olduğunu belirtti. Sel mağduru tüm yurttaşların yanında olacaklarını vurgulayan Soyer, “Selden etkilenen yurttaşlarımızın zararlarını gidermek için her türlü çalışmayı yapacağız. Hasar tespit çalışmalarına başladık. İzmirliler 444 40 35 numaralı telefon üzerinden başvuru yapılabilir. Eşya veya nakdi yardımla mutlaka zararlarını gidereceğiz. Bütün İzmir’e geçmiş olsun diliyorum” dedi.

Ana arterler trafiğe açıldı

Gece boyu süren aşırı yağışın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler hayatı normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun çabaların ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentin ana arterlerini trafiğe açtı. İZSU, Fen İşleri ve itfaiye ekipleri kent içi trafik akışı için büyük önem taşıyan Altınyol ve Anadolu Caddesi’ne müdahale etti. Turan İstasyonu civarındaki su baskını nedeniyle Anadolu Caddesi’nde kesintiye uğrayan trafik, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrollü olarak açıldı.

Konak ve Yenişehir alt geçitlerindeki sular ise pompayla çekildi. Poligon deresinin taşması nedeniyle suyla dolan Mithatpaşa Caddesi'nde de tahliye çalışmaları yürütüldü. Ekiplerin çabaları sonucunda ana arterlerin yanı sıra bazı caddeler de trafiğe açıldı.

Soyer: Vatandaşlarımız dikkatli olsun

Soyer ayrıca Twitter hesabından; "Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir’de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100’e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum. Lale Mahallesinde evleri sular altında kalan 10 aileden 21 kişiyi Sosyal Hizmetler ekibimiz evlerinden alarak bir otele yerleştirdi. Evlerini oturulacak hale getirinceye kadar misafirimiz olacaklar, her türlü ihtiyaçları karşılanacak. Geçmiş olsun." dedi.