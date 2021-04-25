Tunç Soyer'den şiddete maruz bırakılan Zeynep'e destek: Bu yolda yalnız yürümeyeceksin; duruşmaya da geleceğim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, erkek arkadaşı Berk Öcalan tarafından darp edilen Zeynep Ç.'ye destek açıklaması yaptı. Soyer, "Yaşadığın zor zamanlarda gösterdiğin cesaretinle gurur duyuyorum. Bu yolda yalnız yürümeyeceksin. 18 Mayıs’ta duruşmaya da geleceğim" dedi.

Olay, geçen 29 Mart'ta, İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ne bağlı Nergis Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşanmıştı. 24 yaşındaki Zeynep Ç., sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği öne süren erkek arkadaşı Berk Öcalan tarafından evde, beyzbol sopasıyla darp edilmişti. Kolu kırılan ve vücudunun çok sayıda yerinde morluklar oluşan Zeynep Ç. hastaneden darp raporu alıp polise giderek Berk Öcalan'dan şikayetçi olmuştu. Soruşturma kapsamında başka bir suçtan da hakkında arama kararı bulunan Öcalan, gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"Hak ettiği cezayı almalı"

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, saldırganın tutuklu yargılanacağı davanın 18 Mayıs'ta yapılacak.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Zeynep Ç., "Benim bu caniyle 18 Mayıs'ta ilk duruşmam var. Ben hayatta kalmayı başardım. Onun hak ettiği cezayı almasını da başaracağım" mesajını paylaştı.

Tunç Soyer'e çağrı: Sizi de yanımda görmek istiyorum

Duruşmanın Karşıyaka Adliyesi'nde saat 14.00'te başlayacağını aktaran Zeynep Ç. "Onun dayısı belediye başkanının arkadaşı. Ama sizi de benim yanımda görmek istiyorum duruşma salonunda" mesajını da ekleyip etiketlediği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrı yaptı.

Soyer: Bu yolda yalnız yürümeyeceksin

Başkan Soyer'den Zeynep Ç.'ye yanıt gecikmedi. Soyer, "Sevgili Zeynep, Yaşadığın zor zamanlarda gösterdiğin cesaretinle gurur duyuyorum. Bu yolda yalnız yürümeyeceksin. 18 Mayıs’ta duruşmaya da geleceğim. Bu haklı mücadele sonuçlanana kadar senin ve tüm kadınların yanında yürümeye devam edeceğim" diyerek destek verdi.