Tunç Soyer'den iki haftalık sokağa çıkma yasağı önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çin'den dünyaya yayılan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede kritik iki haftaya girildiğini belirterek, "Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekillerinin ardından 30 ilçe belediye başkanıyla internet üzerinden toplantı yaptı.

"Tedbir alınmazsa sorunlan yaşanabileceğini söyledik, takdir valimizin"

En kritik iki haftalık sürece girdiğimizi vurgulayan Başkan Soyer, "Dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye’deki gidişatı izlediğimizde ortaya çıkan tablo bu. Bu nedenle bugün Valimiz öncülüğündeki ilk Pandemi Kurulu toplantısında, bu hastalığın yayılma hızını hafifletmek için iki hafta süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinde fayda olduğunu ifade ettik.



Bu iki haftalık kritik dönemde katı bir tedbir alınamazsa sağlık altyapısı anlamında sorunlar yaşanabileceğini söyledik. Takdir Valimizindir. Ama bizler her ilçemizde sokağa çıkmayı mümkün olduğu kadar kontrol altında tutacak tedbirler almak durumundayız. Aksi takdirde bu kritik dönemde çok daha ağır tablolar ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Kriz belediyeciliği

Kriz belediyeciliği adı altında bir yönerge hazırladıklarını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Kriz belediyeciliği adını verdiğimiz bu yeni dönemde bildiğimiz belediyecilik anlayışını değiştirmemiz gerekiyor. Bütçe, stratejik plan ve yatırım önceliklerinin yer değiştirdiği yeni bir dönem bu. Buna uygun yeni bir mevzuat gerekiyordu. Sizin de ilçelerinizde kriz dönemiyle ilgili yaptığınız yeni uygulamalar var. Bunu yasal dayanağa kavuşturmak hepimiz için daha iyi olacaktır" dedi.

Sağlık çalışanları için konaklama imkânı

Başkan Soyer, sağlık çalışanlarının konaklaması için Kahramanlar bölgesinde 60 odalı bir otel ile Balçova’da 40 odalı bir yurdu da İl Sağlık Başkanlığı’nın kullanımına tahsis etmek üzere kiralama aşamasında olduklarını söyledi.

"Tarımsal üretimin teşvik edilmesi gerekiyor"

Tarımsal alanlarda üretimin desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Başkan Soyer, “Tarım işçilerinin ulaşım imkânlarının artırılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kırsalda üretimin teşvik edilmesi konusunda da ilçe belediyelerinin görev üstlenmesinde fayda var.



Ceza infaz kurumlarında çalışan personelin konaklama ihtiyacıyla ilgili de ilçe belediye başkanlarının bir arayış içine girmesi iyi olur. Aynı şekilde ilçelerde açıkta gıda satışıyla ilgili katı tedbirlerin alınması lazım" dedi.

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