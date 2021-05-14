Tunç Soyer'den Aliağa’da sökülecek gemiyle ilgili açıklama: Bakanlığa henüz ön bildirim başvurusu yapılmamış; kimsenin İzmir’imizi kirletmesine izin vermeyeceğiz

Aliağa’da sökülecek gemiyle ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na henüz ön bildirim başvurusu yapılmadığını aktardı. Soyer, "Kimsenin güzel İzmirimizi, bölgemizi ve ülkemizi kirletmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brezilya’ya ait dev NAe São Paulo uçak gemisiyle ilgili açıklama yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca gönderilen 30 Nisan tarihli yazıya göre söküm için Aliağa’ya getirilecek gemiyle ilgili Bakanlığa henüz ön bildirim başvurusu yapılmadığını aktaran Soyer, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Uçak gemisinin söküm için Aliağa’ya getirilen diğer gemilerden öncelikle büyüklüğü ve dolayısıyla içerdiği tehlikeli atık miktarı bakımından farklı olduğunu dile getiren Soyer, “Çevreci arkadaşlarımızın ve meslek örgütlerimizin bu geminin, Aliağa’da sökülecek olmasına karşı gösterdiği tepkiyi çok iyi anlıyorum. Bu konuyla ilgili tüm İzmir’in, Ege’nin ve hatta tüm Türkiye’nin sorumluluğunu omuzlarımda hissediyorum” ifadelerini kullandı.

“Konunun takipçisiyiz”

En başından beri konunun takipçisi olduklarını belirten Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak konuyla ilgili 26 Nisan 2021’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazdık. Bakanlık 30 Nisan’da bu yazımıza yanıt verdi ve kendilerine gemiye ilişkin herhangi bir ön bildirim başvurusu yapılmadığını söyledi. Henüz böyle bir başvurunun yapılmamış olmasını şans olarak değerlendiriyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve söküm iznini verecek Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı liman başkanlıklarını ise bundan sonraki süreçte de şeffaf davranmaya, gemiyle ilgili her adımı İzmir halkıyla paylaşmaya çağırıyorum” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte de konuyu takip edeceklerini söyleyen Soyer, “Kimsenin güzel İzmirimizi, bölgemizi ve ülkemizi kirletmesine izin vermeyeceğiz” dedi.