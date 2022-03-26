Tunç Soyer, Bergama'da yürütmeyi durdurma kararına rağmen dükkânların yıkımına başlanmasına karşı çıktı: Yıkımları durdurun

AKP’li Bergama Belediyesi; İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB ve esnafın açtığı davada mahkemenin yürütmeyi durdurma ve keşif kararına karşı Bergama'da yıkıma başladı.

Destek vermek için Kasım 2021’de Bergamalı esnafı ziyaret de eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yargı sürecine rağmen stadyum çevresindeki 103 dükkâna “riskli yapı” tespiti nedeniyle yıkım kararı gönderen Bergama Belediyesi’ne yıkımları durdurma çağrısı yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bergama'da eski stadyum alanını da içine alacak 51 bin 569 metrekarelik alana millet bahçesi yapılması projesiyle ilgili yargı süreci devam etmesine karşın stadyum çevresindeki dükkânların yıkımına başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve 14 Eylül Stadyumu çevresindeki esnaf, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onay verdiği projeye itiraz etmişti. Davanın itiraz gerekçeleri; planlarda da spor alanı olarak gösterilen stat kaldırılırken yerine eşdeğer bir alanın ayrılmaması, imar planlarındaki rekreasyon alanının tümüyle kaldırılması, kamuya ait park ve otopark alanlarının ticaret alanına dönüştürülmesi, bu değişiklerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklere aykırı olması ve bu alanlarda mülkiyeti bulunan hak sahiplerinin kamuya güveninin sarsılması olarak sıralanmıştı.

Başkan Tunç Soyer, adı ne olursa olsun yeşil alanların yapılmasına değil, "Millet Bahçesi" adıyla yeşil alanların ranta açılmasına, esnafın mağdur edilmesine karşı çıktıklarını vurguladı.

Başkan Soyer, şu açıklamayı yaptı:

"Rant temelli düzenleme"

“Pandemi süreci yetmezmiş gibi ekonomik krize karşı ayakta kalma mücadelesi veren esnafa karşı takınılan bu tutum kabul edilemez. Yargıya olan inancını koruyarak direnen Bergama esnafı, yıkılan dükkânların yanında, kapısının önü molozlarla dolmuş, elektriği kesilmiş, soğuk havaya rağmen tüple ısınarak ve iş makinelerinin gölgesinde ekmek mücadelesi veriyor. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. İnatla, baskıyla hiçbir kente değer katamazsınız. Yargı süreci devam ediyor. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafın yanındayız. Acilen bu yanlıştan dönülerek proje rant temelli düzenlemelerden uzaklaşarak revize edilmeli ve hiçbir mağduriyet yaşanmamalı. Biz millet bahçesine değil, bunun ardına sığınılarak yeşil alanların, kamu kullanım alanlarının imara açılmasına karşıyız.”

Bergama’daki süreci yakından takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Ali Bor ise, şu ifadeleri kullandı:

"Park olarak kullanılan yerin ticaret alanına dönüştürülmesiyle ilgili bir itiraz var"

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açmış olduğu dava millet bahçesi için değil. Millet bahçesi planlarında hâlihazırda park olarak kullanılan yerin ticaret alanına dönüştürülmesiyle ilgili bir itiraz var. Fakat Bergama Belediye Başkanı (Hakan Koştu) ise yapmış olduğu açıklamalarda sanki Bergama Millet Bahçesi projesini İzmir Büyükşehir Belediyesi engellemeye çalışıyormuş gibi algı yaratıyor. İşin aslı öyle değildir. Ortada esnafa karşı yapılan bir zulüm var. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin itirazı millet bahçesine değil, imar kanununa aykırı olan diğer uygulamalara ilişkindir. Burada yapılmaya çalışılan siyasi algı çalışmalarını da dehşetle izlemekteyiz. AK Parti Grup Başkanvekili de en son polemiğin içine girerek Bergama Belediyesi’nin yaşattığı bu beceriksizliği siyaseten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üzerine yıkmaktadır. Burada esnafın sesini dinleseler, proje revize edilebilse, basit dokunuşlarla bu süreç çözülebilirdi. Bunları söylememize rağmen büyük bir inatçılıkla, hukuk kararını bile dinlemeden çalışmaları sürdürüyorlar.”

Stadyum esnafından İbrahim Turan, bölgede yaşanan süreç hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Belediye keşifleri ve mahkeme süreci beklenmeden yıkımlar başladı"

"Buradaki süreç aslında 2019 yerel seçimleriyle başladı. Seçim döneminde şu anki mevcut belediye başkanı, buraya bin 500 araçlık otoparkın yer aldığı bir meydan yapacaklarını söyledi. Esnaflarla bir görüşme yaptı, kendisi de esnaf çocuğu olduğunu, hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini söyledi. Fakat gelinen süreçte burası meydandan millet bahçesine dönüştü. Millet bahçelerinde ticari alan yok. Sonrasında hukuki süreç başladı. Belediye başkanının bize söz vermesine rağmen dükkânların 60 gün içinde boşaltılmasına dair tebligat yapıldı. Bu süreçte 30 gün itiraz sürecimiz vardı. Bu süreçte AK Parti İl Başkanı olsun, Milletvekili Hamza Dağ olsun, ilçe başkanlıkları olsun hepsini dolaştık ama bir çözüm bulamadık. Biz de mahkeme sürecine gittik. İzmir 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü, 5’inci ve 6’ıncı İdare Mahkemesi’ne davalar açtık. 2’inci ve 5’inci İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma ve kesin keşif kararı aldık. 31 Mart 2022 tarihinde keşif günü verildi. Fakat belediye keşifleri ve mahkeme sürecini beklemeden yıkımlara başladı.”

"Tribünler dururken dükkanlar yıkıldı"

Alanda atıl duran ve yıkım bekleyen yerler dururken yıkımın esnaftan başlatıldığını söyleyen Turan, “15 gün önce esnaf arkadaşlarımızın elektrikleri kesildi. Esnafın direnci kırıldı. Bu soğukta dükkânlarında tüp sobalarıyla, jeneratörlerle ısınmaya çalıştı. Yapılanın tamamen hukuksuz olduğunu düşünüyoruz. Resmen şu an zulüm yaşıyoruz. Bergama Stadı’nın tribünleri duruyor, kapalı spor salonu duruyor. Önce bunları yıkmak yerine dükkânlardan yıkıma başladılar. Bir Bergamalının Bergamalı esnafa yaptığını doğru bulmuyoruz" dedi.