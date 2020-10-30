Tunç Soyer: Araç trafiği nedeniyle enkazdan vatandaşları çıkarmakta zorlanıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ilçesinde 20 binada yıkım ihbarı aldıklarını belirtirken, "Araç trafiği nedeniyle enkazdan vatandaşları çıkarmakta zorlanıyoruz. Enkazlara ulaşmamız lazım. Rica ediyorum trafik kullanımından vatandaşlarımız mümkün olduğunca kaçınsınlar" dedi.

Habertürk yayınına bağlanan Soyer, "Şu anda Bayraklı civarında 20 binada yıkım olduğu ihbarı aldık. Araç kullanımı konusunda vatandaşlarımızı uyarmamız lazım, enkaz kaldırma ekiplerimiz trafik tıkanıklığı endeniyle oralara ulaşamıyor. Kültür Park'ı açıyoruz, araçları oraya yönlendirmemiz lazım" ifadesini kullandı.

"Enkazlara ulaşmamız lazım"

Soyer, uyarılarda bulunduğu açıklamasında şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini rica ediyorum, o bölgede bir yıkım var. Enkazlara ulaşmamız lazım. Rica ediyorum trafik kullanımından vatandaşlarımız mümkün olduğunca kaçınsınlar.

"İçlerinde 8 katlı binada var, şu anda kaç kişinin etkilendiğini söylemek pek mümkün değil. Tespitleri yaptıktan sonra daha net bilgiler vereceğiz. Şu an kurtarma çalışmaları devam ediyor ama daha çok ekip ulaştırmamız lazım. Şu anda enkaz altından çıkarttığımız vatandaşlarımız var.

"İzmir'in şu anda çevre illerden ihtiyacı yok."