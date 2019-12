-Tunç: ''Dolar yükselince zam kaçınılmaz oldu'' SAKARYA (A.A) - 15.09.2011 - Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TKEÜMB) Başkanı Bülent Tunç, doların yükselişinin kırmızı et fiyatlarına yapılan zammı kaçınılmaz hale getirdiğini iddia etti. Tunç, Et Balık Kurumunun kırmızı etin fiyatına 1 ile 4 lira arasında değişen oranlarda zam yaptığını hatırlatarak, zammın dış nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Tunç, ''Zaten Et Balık Kurumu da dışarıyla bağlantı iş yaptığı için doların yükselmesi bunda etkili oldu. Ama bakarsanız yerli üretici olsaydı, burada durum daha farklı olurdu. Dolar yükselince zam kaçınılmaz oldu'' dedi. Tunç, hayvan alımı konusunda üreticinin yanlış yönlendirildiğini savunarak, ''AK Parti hükümetinin başa gelmesinden beri hayvancılıkta müthiş bir destek var. Desteklemeler gerçekten çok güzel. Tarımda da bu desteklemeler söz konusu. Şimdi tarımda Türkiye ithal ederken ihraç eden ülke konumuna geldi. Ama maalesef hayvancılıkta geriye gittik'' diye konuştu. Yapılan küçük hataların sektörde büyük etkiler yarattığını anlatan Tunç, şöyle konuştu: ''Aldığımız inekler para etmedi ve kesime gitti hepsi. İnekler kesime gidince dana olmadı. Bu şekilde ette sıkıntı yaşanmaya başlandı. Bunların hepsi zincirleme gelişen olaylar. Tarım ve hayvancılık piyasasında en ufak oynamalar, büyük etki yaratıyor. Bugün yapılan hatalar, ileride mutlaka karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru adımların atılması lazım. Üreticilerin işten soğutulmaması lazım. Dış üreticilerden yapılan alımlar bir gün son bulacak. O yüzden yerli üreticiyi küstürmemek lazım.''