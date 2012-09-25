Tunç Başaran: CHP Atatürk'ün değil, İsmet Paşa'nın partisi

Elliyi aşkın filme imza atan ünlü yönetmen Tunç Başaran, 'CHP Atatürk'ün partisi diyorlar, yalan! Atatürk'ün partisi olur mu yahu! Atatürk'ün partisi 10 Kasım 1938'de kapandı. CHP, İsmet Paşa'nın partisi. İsmet Paşa kim? Atatürk düşmanı' dedi.

Uçurtmayı Vurmasınlar, Piyano Piyano Bacaksız ve Kaçıklık Diploması'nın da aralarında bulunduğu elliyi aşkın filme imza atan ünlü yönetmen Tunç Başaran, Film Arası Dergisi'ne çarpıcı açıklamalarda bulundu. Derginin 'Türk Sineması'nda Darbeler' başlıklı özel sayısına konuşan Başaran, darbe süreçleri ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak çeşitli tespitlerde bulundu.



'Başakları zayıf gösteriyor diye film yasakladılar!'



Metin Erksan'ın ilk filmi Karanlık Dünya, yani Âşık Veysel ile ilgili olarak yaptığı filmin sansüre takılmasının nedeni de tarlalarda yetişen bitkilerin zayıf görünmesinden dolayıdır. Yılanların Öcü'ne sansür mani olunca, o zamanın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e kadar gitti Metin Erksan. Cemal Gürsel seyretti filmi Çankaya'da. Ve sansürden geçmesi için emir verdi. Film öylece oynadı.



'Hükümetin üç icraatini beğeniyorum'



Ben bu hükümetin yaptığı üç dört tane icraatı çok beğeniyorum. Bir, paradan sıfırları atıyor. İki enflasyon. Düşmez dediler. İşsizliği düşüremezsiniz. 8.6'ya düşmüş, son on senenin en az işsizlik oranı. Üç, en önemlisi askeri vesayeti kaldırdılar.



'CHP Atatürk'ün değil, İsmet Paşa'nın partisi'



CHP'nin dışında hangi parti gelse ihtilal. Bu partinin kendi gücü yok mu? Sen niye karışıyorsun. Atatürk'ün partisi diyorlar, yalan. Atatürk'ün partisi olur mu yahu! Atatürk'ün partisi 10 Kasım 1938'de kapandı. İsmet Paşa'nın partisi. İsmet Paşa kim? Atatürk düşmanı. Türkiye'nin en büyük Atatürk düşmanı İsmet Paşa'dır. Atatürk demiştir ki; herkesi adam ettim, ama bu İsmet'i adam edemedim.



'İnönü'nün elinde silah olan bir resmini gösterin!'



Silah arkadaşıymış. Bana bir tane İsmet Paşa'nın üniformalı elinde silah olan bir resmini gösterin. Atatürk'le silah mı atmışlar yan yana? Atatürk'ün bin tane var, Trablusgarp'ta var, Galiçya'da var, her yerde var. Adam kelle koltukta, ya sen!



'Birinci İnönü diye bir savaş yok'



Garp Cephesi Komutanı. I. İnönü, II. İnönü. Böyle bir savaş olmamış, biliyorsunuz değil mi? Öyle bir cephe de yok. Yunan harbinde öyle bir cephe yok. Atatürk o kadar I. adam ki, onun için II. Adam diyorlar İnönü'ye. Sen utanmadan seni adam yapan Atatürk'ün paralardan resmini kaldırdın. Kendi resmini koydun. Devlet dairelerinden resmini kaldırdın, sırf Türkiye'deki Atatürk algısını silmek için. Atatürk'ün kavgalı olduğu adamları baş tacı ettin, Atatürk'ün beraber olduğu adamları alaşağı ettin.