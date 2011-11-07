-Tunadağı dünya üçüncüsü oldu PARİS (A.A) - 07.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te 3 gündür devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda bugün podyuma çıkan tek Türk sporcu olan bayanlar 58 kiloda (B) Grubu'nda mücadele eden Bediha Tunadağı, silkmede ve toplamda 3'üncü oldu. Şampiyonada, (A) Grubu dışında yarışan sporculara madalya verilmediği müsabakalarda Tunadağı, koparmada 90 kiloyla 4'üncü olduktan sonra, silkme müsabakasında ise 115 kiloluk kaldırışıyla birlikte toplamda 205 kiloya ulaşarak, 3'üncü sırada yer aldı. Bu sıklette, koparmada Arnavut sporcu Romela Begaj 100 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, silkmede Ukraynalı Kateryna Driumova 117 kiloluk kaldırışıyla ilk sırayı elde etti. Toplamda ise 213 kiloyla yine Arnavut sporcu Romela Begaj birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada yarın podyuma 3 Türk sporcu çıkacak. Bayanlar 63 kilo (B) Grubu'nda Neslihan Okumuş ile erkekler 69 kiloda Ekrem Celil ve Mete Binay, madalya için yarışacaklar.