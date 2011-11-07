T24 LogoT24 Logo
Spor

Tunadağı dünya üçüncüsü oldu PARİS (A.A)

07 Kasım 2011 21:18

-Tunadağı dünya üçüncüsü oldu PARİS (A.A) - 07.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te 3 gündür devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda bugün podyuma çıkan tek Türk sporcu olan bayanlar 58 kiloda (B) Grubu'nda mücadele eden Bediha Tunadağı, silkmede ve toplamda 3'üncü oldu. Şampiyonada, (A) Grubu dışında yarışan sporculara madalya verilmediği müsabakalarda Tunadağı, koparmada 90 kiloyla 4'üncü olduktan sonra, silkme müsabakasında ise 115 kiloluk kaldırışıyla birlikte toplamda 205 kiloya ulaşarak, 3'üncü sırada yer aldı. Bu sıklette, koparmada Arnavut sporcu Romela Begaj 100 kiloluk kaldırışıyla birinci olurken, silkmede Ukraynalı Kateryna Driumova 117 kiloluk kaldırışıyla ilk sırayı elde etti. Toplamda ise 213 kiloyla yine Arnavut sporcu Romela Begaj birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada yarın podyuma 3 Türk sporcu çıkacak. Bayanlar 63 kilo (B) Grubu'nda Neslihan Okumuş ile erkekler 69 kiloda Ekrem Celil ve Mete Binay, madalya için yarışacaklar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24