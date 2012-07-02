Hürriyet Gazetesi yazarı Tuna Kiremitçi'nin yazılarına son verildi.

Tuna Kiremitçi, gazeteyle ilşiksinin kesildiğini twitter'dan duyurdu.

İşte o tweet'ler :

Sıra bana geldi...

Hürriyet'teki yazılarım çarşamba günü sona eriyor.

Hürriyet'ten gönderilme nedenim belirtilmedi. Bilmiyorum. Hep birlikte son haftalardaki yazılarıma bir gözatalım. Belki bir ipucu buluruz ;)

Acaba Hürriyet'ten gönderilme nedenim bu yazım olabilir mi? Ne dersiniz sevgili okurlarım? http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20852647.asp

Kral'ın yeğeni Twitter'ın ortağı olduğuna göre Hürriyet'ten sonra Twiter'dan da gönderilir miyim? ;)