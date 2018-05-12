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Tuna Bekleviç'in 'Kardeşlik Yürüyüşü' Diyarbakır'da sona erdi

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA’dan Diyarbakır’a 16 Nisan’da 'Kardeşlik Yürüyüşü' başlatan Tuna Bekleviç, 2 gün sonra Diyarbakır'a ulaştı

12 Mayıs 2018 19:36

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA’dan Diyarbakır’a 16 Nisan’da \'Kardeşlik Yürüyüşü\' başlatan Tuna Bekleviç, 2 gün sonra Diyarbakır\'a ulaştı. Dört Ayaklı Minare\'ye gelen Bekleviç, yürüyüşü burada sona erdirdi.
Ankara\'dan 16 Nisan günü \'Kardeşlik Yürüyüşü\' başlatan Tuna Bekleviç, 27 günde Diyarbakır\'a ulaştı. Bugün öğlen saatlerinde kente ulaşan Bekleviç, bir alışveriş merkezi önünde bir grup tarafından karşılandı. Burada kendisini karşılayanlarla bir süre görüşen Bekleviç, Ankara\'dan Diyarbakır\'a 1058 kilometre yürüdüğünü ifade ederek, yürüyüşün içeriğinin şiddetsiz olduğunu söyledi. Yürüyüşte eşitlik, kardeşlik, barış olduğunu anlatan Bekleviç, \"Bu hiçbir siyasi partinin, sivil toplum kuruluşunun yürüyüşü değildi. İçinde barış olan her kesimin yürüyüşüydü. Buraya kadar çok güzel geldik. Daha çok kucaklaşmamız olacaktır. Bir Edirneli olarak bu yolculuğu yaptım. Ben bin kilometreyi kardeşlik, barış için yürüdüm. Ben tüm Kürt halkı için yürüdüm\" diye konuştu.
Bekleviç, açıklamasının ardından Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare\'ye hareket etti. Bekleviç, aşırı yağış altında yaklaşık 7 kilometre yürüyerek, ulaştığı Dört Ayaklı Minare\'de yürüyüşünü tamamladı. Yürüyüş boyunca bazı vatandaşlar, Bekleviç\'e yaptığı eylemden ötürü desteklerini illeti.

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