Tuna Bekleviç, cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylığı için imza toplamaya başladı

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Tuna Bekleviç resmi başvuru yapabilmek için imza toplamaya başladı. İstanbul Mecidiyeköy Merkezi’nde stand açarak imza toplayan Bekleviç'in açıklaması şöyle:

Bilindiği gibi Bağımsız Cumhurbaşkanlığı Adaylığı için 100 bin seçmenin imzası gerekiyor. Bu imzaların e-devlet ile mi, noter kanalı ile mi yoksa başka bir yöntemle mi temin edileceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Bizler bu konuda ilgili yasanın gecikmeden bir an önce çıkmasını talep ederken YSK’nın da Cumhurbaşkanlığı seçim takvimini belirlenmesini istiyoruz. Eğer bu konuda gecikme yaşanırsa topladığımız 100 bin imzayı teslim edeceğiz.

Yaklaşık 15 gündür hukuki bildirimleri gerçekleştirdik. Nihayet bugün de Mecidiyeköy meydanında genç ekiplerimiz imzaları toplamaya başladılar.

Önümüzdeki haftalarda tüm Anadolu’da imza stantlarımızı kuracağız. Vatandaşlarımız imza stantlarımıza başvurabileceği gibi www.tuna2019.com adresinden de “Kampanya Gönüllüsü” olabilirler.

Bizler Türkiye’de umudun hala canlı olduğunu, demokrasi, temel hak ve özgürlükler, farklılıklara saygı ve hukukun üstünlüğü gibi değerlere sahip çıktığımızı vatandaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz.



Sevgili ekibimiz ile çıktığımız bu samimi yolculuğun hayırlı olması; Türkiye siyasi hayatına farklı sesler ve renkler kazandırmak umudu ile vatandaşlarımızın imza kampanyalarımıza desteklerini bekliyoruz.