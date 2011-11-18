Tümgeneral Mustafa Bakıcı firar etti

T24 - İnternet andıcı davasında hakkında yakalama kararı bulunan Tümgeneral Mustafa Bakıcı, izne ayrılarak ortadan kayboldu.





İnternet andıcı davası sanığı Tümgeneral Mustafa Bakıcı'nın firar ettiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre, Bakıcı, firar etmeden önce eşine Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) emekliliğini talep eden bir dilekçe bıraktı ve bu talep eşi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Adli Müşavirliği'nin, bu talebin işleme konulmasının hukuki sorumluluklar getirdiği uyarısında bulunduğu belirtildi. 12 Eylül 2011 tarihinde gelen talep buna rağmen 20 Eylül 2011'de kabul edildi. Kuzey Irak üzerinden Rusya'ya kaçtığı öne sürülen Bakıcı'nın, internet andıcı belgesinde tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başkanvekili olarak imzası bulunuyor. Bakıcı hükümeti yıkma eylemi içinde bulunmanın yanı sıra "delil karartmakla" suçlanıyor.



Sabah Gazetesi'nden Alper Sancar'ın haberine göre, Şırnak'ta 23. Sınır Tümen Komutanlığı görevinde bulunan Mustafa Bakıcı, Ağustos 2011 Yüksek Askeri Şura'sında tümgeneralliğe terfi etti. Hakkındaki iddialar nedeniyle pasif bir görev olarak tanımlanan Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı'na atandı. İnternet Andıcı iddianamesinin açıklanması ile birlikte, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık durumuna düşen Bakıcı hakkında yakalama kararı verdi. Karara itiraz eden Bakıcı, bir süre sonra GATA'ya yatırıldı ve 26 Ağustos tarihinde taburcu oldu.



Bir hafta istirahat raporu alan Bakıcı, Kara Kuvvetleri'ndeki görevine başladı ancak kısa süre sonra bir aylık izin dilekçesi verdi. Hakkında yakalama kararı olan bir komutanın izne ayrılması ve bunun onaylanması tartışma konusu oldu. Konu Genelkurmay Başkanlığı'na intikal etti. Kendisinden teslim olması istendi ancak bu uyarılara karşı Bakıcı, 12 Eylül 2001 tarihinde eşi aracılığıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na emeklilik dilekçesi gönderdi. Bakıcı'nın emeklilik talebini hukuki olarak değerlendiren Kara Kuvvetleri Adli Müşavirliği, bu talebin uygun olmadığını ve kabul edilmesinin sakıncalı bir duruma neden olacağını şu sözlerle dile getirdi:



"K.K.K.'lığında göreve başladığı esnada hakkında çıkarılan yakalama kararı gereği yakalanarak adli makamlara teslim edilmiş olması gerektiği, bunun yapılmadığı gibi bazı merciler tarafından kendisine izin verildiği ve emeklilik işlemleri yapıldığı, bu durumun süreçte görev alan makamları sorumlu konuma düşüreceği..." Bu uyarılara rağmen Bakıcı'nın emeklilik işlemi 20 Eylül tarihinde onaylandı. Bakıcı, kendisinden haber alınamaması ve ailesinin yerini bilmediklerini ifade etmeleri üzerine firari duruma düştü ve sınır kapılarına bildirildi. İnterpol aracığıyla yapılan incelemede Tümgeneral Bakıcı'nın Kuzey Irak üzerinden Rusya'ya kaçtığı belirlendi. Yapılan istihbarat sonucunda Bakıcı'nın bankalarda bulunan yaklaşık 300 bin TL'yi de beraberinde götürdüğü öğrenildi.





Firari sayısı 4 oldu



Tümgeneral Bakıcı'nın firari duruma düşmesi ile birlikte Ergenekon, Balyoz ve İnternet Andıcı Davaları çerçevesinde firari duruma düşen şüpheli sayısı 4'e yükseldi. Ergenekon sanıklarından Yeditepe Üniversitesi'nin sahibi ve İstek Vakfı'nın kurucusu Bedreddin Dalan, AK Parti eski Milletvekili Turhan Çömez ve Çağdaş Eğitim Vakfı Genel Başkanı Gülseven Yaşer firari durumda. Halen tutuklu olan emekli Tuğgeneral Levent Ersöz de firardayken Ankara 100. Yıl Hastanesi'nde yakalanmıştı.



