-TÜMGENERAL ÇUBUKLU İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı. Tümgeneral Çubuklu'nun ifadesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından alındı. Daha sonra İstanbul Merkez Komutanlığına ait sivil plakalı bir araçla adliyeden ayrılan Çubuklu, basın mensuplarının ''Serbest mi kaldınız?'' şeklindeki soruları üzerine ''Zaten serbest kalacaktık'' diye cevap verdi.