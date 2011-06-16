-TÜMGENERAL BAKICI ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 15.06.2011 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Tümgeneral Mustafa Bakıcı, adliyeden ayrıldı. Tümgeneral Bakıcı'nın ifadesi, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından alındı. Tümgeneral Bakıcı, ifade verme işleminin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.