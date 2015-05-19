Tümer Metin: O futbolcular Konyaspor'a karşı bilerek oynamadı

2001-2005 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Tümer Metin, siyah-beyazlı takımın Torku Konyaspor'a 1-0 yenildiği maçın ardından, Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup hakkında tartışma yaratacak bir iddiada bulundu. Şu anda yorumculuk yapan eski futbolcu, iki ismin de sakatlığı bahane ederek Konyaspor'a karşı bilerek oynamadığını ileri sürdü.

Grip olduğunu öne süren ve 'yürüyecek halim yok' diyerek maç kadrosuna girmeyen Gökhan Töre'ye sert tepki gösteren Tümer Metin, "Bu havada bir insan nasıl grip olur? Dışarısı 25 derece. Nasıl grip olur ya? Sporcu bir insan. Ben grip halde en az 25-30 maç oynadım. Sabah atarsın terini, gece takarsın bir serum; sabah bir yarım daha. Saunaya girer bir daha ter atarsın ve oynarsın" dedi.

‘Biz oynamasak da olur diye düşünüyorlar’

Lig TV'de yorumculuk yapan eski milli futbolcu, Gökhan Töre'nin yanı sıra Oğuzhan Özyakup'un da yeterince ciddi davranmadığını savunarak, "Profesyonel bir oyuncu nasıl yürüyemeyecek hale gelir? Oğuzhan, Cumartesi günü antrenmanda sakat olduğunu söylüyor. Bu ikisi biliyorlar ki, Beşiktaş şampiyon olamayacak. İkinci de olamayacak. Hoca da sezon sonu gidecek. Bunlar da diyor ki; Bu takımın en önemli oyuncusu biziz, bu hafta Konyaspor maçında oynamasak da olur... Böyle düşündüklerine eminim" diye konuştu.

‘Sosa ve Demba Ba sahada yoklar’

Tümer Metin, Torku Konyaspor karşısında forma şansı bulan Demba Ba ve Jose Sosa'nın takıma en ufak bir katkılarının olmadığını belirterek, "Demba Ba ve Sosa sahada yoklar. Sosa az önce canlı yayında 'Karabük maçında kötü oynayıp puan kaybettik' diyor. Halbuki Beşiktaş o maçı kazandı. Yani adamın kafası sahada değil. Bugün tribünde taraftar yoktu, sahada da futbolcu" ifadelerini kullandı.