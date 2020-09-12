Tümer Metin: Emre Belözoğlu ile görüştük; iki forvet alınacağını söyledi

Eski futbolcu Tümer Metin, Emre Belözoğlu'nun kendisine Fenerbahçe'nin iki forvet transferi yapacağını bildirdiğini söyledi.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde galibiyetle başladı. Maçın ardından karşılaşmayı TRT Spor’da değerlendiren eski futbolcu Tümer Metin, Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Emre Belözoğlu’nun yapılacak transferler ile ilgili kendisini bilgilendirdiğini belirten Tümer Metin, “Emre ile görüştük. Emre dedi ki: Tisserand dışında bir stoper gelecek. İki golcü gelecek hazır… Birisi 30 atacak diğeri 15” ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı da değerlendiren Tümer Metin, Sosa’yı övdü.

İşte Tümer Metin’in değerlendirmesi:

“Yıllarca Fenerbahçe orta sahasında iz bırakan isim Emre Belözoğlu oldu. Şimdi bir başka kadife ayak, oyuna girdikten sonra çehreyi değiştiren bir isim, Sosa… Oyunu Sosa’nın etrafında kurmak akıllıca bir seçim olarak görünüyor. Thiam hazırlık maçlarının en iyi futbolcusuydu. Ama gole ihtiyaç duyulan anlarda kenara alındı.”