Tümamiral Dülger'i yakan ihbar mektubu

İçişleri Bakanı Şahin, müfettiş incelemesi sonucunda ortaya çıkarılan usulsüzlükler ve “kırmızı noktalı” kamera görüntülerin üzerine gitmediği gerekçesiyle Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Dülger hakkında soruşturma başlattı



Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevli başmüfettişler, 2012 yılı kış dönemi teftiş programı çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda olduğu gibi bakanlığa idari olarak bağlı üçüncü büyük kolluk birimi olan Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) karargahında yılın ilk aylarında teftişe başladı. Bakan onaylı gerçekleştirilen teftiş sırasında müfettişler, kurumun tüm iş ve işlemlerini mercek altına alırken, şimdiye kadar kamuoyuna yansımış ya da yansımamış olan uygulamaları gözden geçirmeye başladı. SGK’nın yeni karargah binasında kendilerine ayrılan özel büroda çalışmalarını yürüten müfettişler yaklaşık 6 hafta süren denetleme sırasında, SGK’nın bazı işlemlerinde usulsüzlükler tespit etti.



Müfettişler, SGK’nın Sarıyer’de inşa ettiği tesisle ilgili önemli usulsüzlükler belirledi. İmar yönünden bazı eksiklikler bulunan tesisle ilgili yapılan alımların bir bölümünün ihale yapılması gerekirken ihalesiz olarak satın alındığını belirlendi. Müfettişler, binadaki bazı malzemelerin gereğinden fazla lüks olduğunu ortaya koydu. İhale işlemlerinde sorun tespit eden müfettişler, bu kez SGK’nın üst yönetiminin mal varlıklarını incelemeye aldı. Üst yönetimde yer alan komutanlardan bazılarının mal bildiriminde bulunması zorunluluğuna rağmen bildirimde bulunmadıkları belirtildi.

Müfettişlere ulaşan ihbar mektubu

SGK’ndaki denetleme çalışmaları devam ederken, müfettişlere sürpriz bir ihbar mektubu ulaştı. Müfettişler, 15 sayfadan fazla olan ihbar mektubunda kurumda yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili ayrıntılı ve somut bilgiler verildiğini tespit etti. Bu mektupla birlikte müfettişlere, SGK’nda görevli üst düzey bazı komutanların, kurumda görevli sivil kadın memurlar ve bazı ast rütbedeki askeri personelin eşleriyle birlikte olduklarına yönelik kamera görüntüleri gönderildi. Bu görüntüler üzerine müfettişler, durumu bakanlığa bildirdi. Aynı zamanda, görüntüler üzerinde ön inceleme yapan müfettişler, görüntülerdeki üst düzey yetkililer ile kadınların kimliğini teşhis etti.



Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ortaya çıkan bu durum üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu’nda yapılan durum değerlendirmesi sonrasında gelişmeler İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e aktarıldı. Şahin, kendisine idari olarak bağlı olan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ortaya çıkarılan olumsuzluklar nedeniyle hazırlanan özel dosyayı 4 ay önce Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Serdar Dülger’e “gereğinin yapılması” talimatıyla birlikte teslim etti. Ancak bu talimatın üzerinden 4 ay geçmesine karşın herhangi bir işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Şahin, görevini yerine getirmediği gerekçesiyle Dülger hakkında soruşturma açılması talimatı verdi. Talimat üzerine Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, müfettiş görevlendirmesi yaparak düğmeye bastı.

SGK lüks tesisi kabul etmemişti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir önceki komutan Tümgeneral İzzet Artunç döneminde inşası başlatılan Sarıyer’deki tesisi “lüks tesis ve orduevi” olarak kabul etmemişti. Tesisin inşasıyla ilgili gelişmelerin kamuoyuna yansıması sonrasında açıklama yapan SGK, gerek tesise ait arazinin tahsisi, gerek imar izinlerinde, gerekse inşa aşamasında herhangi bir usulsüzlük olmadığını açıklamıştı. 17 Eylül 2010’da tamamlanarak geçici kabul işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtilen tesisle ilgili olarak, “Bu tesis orduevi olmayıp personelin tatil ve denize girmesi gibi maksatlar için kullanılmamaktadır ve kullanılmayacaktır. Odalar bölgeye görevli gelen sivil memur, uzman erbaş, astsubay ve subayların görevleri süresince kullanımı için planlanmış olup bu şekilde kullanılmaktadır. Özel eğitim merkezi ve orduevi maksatlı bir hizmet verilmeyecektir” denilmişti.