Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul tutuklandı

T24 - Balyoz Davası kapsamında Uzakdoğu’da görevdeyken hakkında yakalama kararı çıkarılan Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, dünyanın diğer ucundan dönüp teslim oldu. İki kez görev süresi uzatılan Ertuğrul, 156 günde 13 ülke limanını ziyaret etti.



Balyoz Davası kapsamında açık denizde görevdeyken hakkında yakalama kararı çıkarılan Tümamiral Ahmet Sinan Ertuğrul, 156 gün sonra teslim oldu. Tümamiral Ertuğrul, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde oluşturulan duruşma salonuna, İstanbul Merkez Komutanlığı’na bağlı görevliler ve avukatı eşliğinde öğle saatlerinde geldi.

‘Teslim olmak şereftir’



İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada söz alan Ertuğrul, uzun süre yurt dışı görevinde olduğunu, Hint Okyanusu’nda görev yaptığını ve son olarak hastanede tedavi gördüğünü anlattı. Ertuğrul, “Duruşmalara gelemememin kamuoyunda olumsuz yansımaları oldu. Bu nedenle tedavimi kendi isteğimle yarıda keserek geldim. Teslim olmak benim için bir şereftir. Ben kaçmadım. Kendi isteğimle taburcu oldum” diye konuştu.

‘Tedavimi yarıda kestim’



2010’da tümamiralliğe terfi eden Ertuğrul, Genelkurmay MEBS Başkan Yardımcılığı’na getirilmişti. Ertuğrul, mahkemede, “Tedavimi yarıda bırakıp teslim oldum” dedi.

‘Asıl ben şikayetçiyim’



Gölcük Donanma Komutanlığındaki aramada ele geçirilen bazı belgelerde de adının geçtiğini hatırlatan Ertuğrul, “Özgürlüğümü tehdit eden hayal ürünü dosyaların tümü imzasızdır. Belgelerin hiçbiri bana ait değil, evimde arabamda ve üzerimde bulunmadı. Belgelerin hazırlandığı bilgisayarlar ortada yoktur. Bu iftirayı yapanlardan şikayetçiyim. Darbe teşebbüsünün ne zaman ve kime karşı yapıldığı da belli değil” diye konuştu. Yurt dışında resmi görevde Türkiye’yi temsil ederken, Basra Körfezi’ndeyken hakkında yakalama kararı çıkarıldığını vurgulayan Ertuğrul, bu durumun kendisini üzdüğünü söyledi.

Tahliye talebi reddedildi



Ertuğrul’un avukat Günüzi Dizdar da bel kemiğinde ve sırt omurlarında ciddi rahatsızlığı olan müvekkili hakkında TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi tarafından verilen sağlık raporunu sundu. Müvekkiline ozon tedavisi önerildiğini, bu duruma rağmen kendisinin duruşmaya geldiğini ifade eden Dizdar, Ertuğrul hakkındaki yakalama kararının kaldırılarak serbest bırakılmasını istedi. Ancak mahkeme Ertuğrul’un tutuklanmasına karar verdi.

Somali yolunda yakalama kararı



Sinan Ertuğrul ilk olarak 20 Mayıs’ta Birinci Balyoz Davası kapsamında ifade verdi. Takipsizlik kararı üzerine Tümgeneral Ertuğrul, 31 Mayıs’ta Somali’ye korsanlarla mücadele etmek için giden Türk Deniz Görev Grubu’nun (TDGG) komutanı olarak Marmaris’teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’ndan yola çıktı. Ertuğrul görevdeyken İkinci Balyoz iddianamesi kabul edildi ve 28 Haziran 2011’de yayımlanan tensip tutanağıyla 6 generalle birlikte hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında “Hükümeti ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Görev iki kez uzatıldı



Filonun görev yapan 2 fırkateyni geri dönerken, Tümamiral Ertuğrul’un komuta ettiği TCG Gemlik fırkateyni ise ikili ilişkileri ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek üzere Uzak Doğu ülkelerine liman ziyaretleri yapmakla görevlendirildi. Görev süresi 16 Eylül’e uzatıldı. Yakalama kararı çıkarılan Ertuğrul, karardan sonra Pakistan’ın Karaçi, Hindistan’ın Mumbai, Endonezya’nın Medan, Malezya’nın Kuala Lumpur, Çin’in Şangay, Japonya’nın Kuşhimoto ve Tokyo, Güney Kore’nin Pusan, Singapur’un Changi, Sri Lanka’nın Kolombo ve Cibuti limanlarını ziyaret etti. Bu arada Ertuğrul’un görev süresi ikinci kez 26 Eylül’e kadar uzatıldı. Tümamiral Ertuğrul 26 Eylül’de Aksaz’a giriş yaptı.



- Tümamiral Ertuğrul 07-08 Ağustos’ta 121 yıl önce Kuşhimoto açıklarında tayfun sebebiyle sürüklenerek batan ve 587 Türk denizcinin hayatını kaybettiği Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni’ne katıldı.



- Ramazan Bayramı’nı Singapur’da geçiren Ertuğrul, 30 Ağustos ve Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye’nin Singapur Büyükelçiliği’nde düzenlenen ve Singapur’da yaşayan Türklerin de bulunduğu bayramlaşma törenine katıldı.



- Tümamiral Sinan Ertuğrul 5-8 Eylül tarihleri arasında Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin Kolombo Limanı’nı ziyaret eden ilk Türk amiral olarak tarihe geçti.