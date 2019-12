Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısını seçtiği listenin ilk sırasında 66 yaşındaki soul müzik şarkıcısı Aretha Franklin yer alıyor.



“O Tanrı'nın bize hediyesi. Müzik yoluyla kendini anlatmada kimse onun eline su dökemez.O, kadınların şarkı söyleme nedeni" diye övgüyle bahsediyor ondan, siyahi şarkıcı Mary J.Blidge. Kendisi de tüm zamanların en iyi şarkıcıları listesinde ilk 100 sırada ancak kimse onun yerini dolduramıyor belli ki...



Respect and Think, Cry Me a River, Summertime gibi bir dönemin hiti olmuş şarkıları seslendiren Arethan Franklin, Rolling Stone dergisinin seçtiği 'tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı' listesinde rakipsiz birinci oldu.



Aretha için sahneye çıkan ve konuşma yapan Mary J.Blidge, "Aretha her şeye sahip.Güç, teknik.Söylediği her sözde dürüst, yalan, riya yok hiç.Ve öylesine kendine güveniyor ki..." açıklamasında bulunarak Franklin'in müzikteki rolünü vurguluyor.



Listede ikinci sırada yer alan isimse 2004 yılında 72 yaşında hayatını kaybeden Ray Charles.Rock'n Roll'un taçsız kralı Elvis Presley de, listenin üçüncü sırasında göze çarpıyor.



Beşinci sırada The Beatles grubunun 'beyni' olarak bilinen John Lennon var.Lennon'un ismini onurlandıran Jackson Browne onun için "İnanılmaz bir samimiyet, ürkütücü bir zeka" şeklinde konuşuyor.



Yakın dönem müzisyenlerinden Christina Aguilera, 58., Radiohead'in solisti Thom Yorke 66., ve Mariah Carey ise 79. sırada.



Listenin tamamı şöyle:



1| Aretha Franklin

2 | Ray Charles

3 | Elvis Presley

4 | Sam Cooke

5 | John Lennon

6 | Marvin Gaye

7 | Bob Dylan

8 | Otis Redding

9 | Stevie Wonder

10 | James Brown

11 | Paul McCartney

12 | Little Richard

13 | Roy Orbison

14 | Al Green

15 | Robert Plant

16 | Mick Jagger

17 | Tina Turner

18 | Freddie Mercury

19 | Bob Marley

20 | Smokey Robinson

21 | Johnny Cash

22 | Etta James

23 | David Bowie

24 | Van Morrison

25 | Michael Jackson

26 | Jackie Wilson

27 | Hank Williams

28 | Janis Joplin

29 | Nina Simone

30 | Prince

31 | Howlin' Wolf

32 | Bono

33 | Steve Winwood

34 | Whitney Houston

35 | Dusty Springfield

36 | Bruce Springsteen

37 | Neil Young

38 | Elton John

39 | Jeff Buckley

40 | Curtis Mayfield

41 | Chuck Berry

42 | Joni Mitchell

43 | George Jones

44 | Bobby "Blue" Bland

45 | Kurt Cobain

46 | Patsy Cline

47 | Jim Morrison

48 | Buddy Holly

49 | Donny Hathaway

50 | Bonnie Raitt

51 | Gladys Knight

52 | Brian Wilson

53 | Muddy Waters

54 | Luther Vandross

55 | Paul Rodgers

56 | Mavis Staples

57 | Eric Burdon

58 | Christina Aguilera

59 | Rod Stewart

60 | Björk

61 | Roger Daltrey

62 | Lou Reed

63 | Dion

64 | Axl Rose

65 | David Ruffin

66 | Thom Yorke

67 | Jerry Lee Lewis

68 | Wilson Pickett

69 | Ronnie Spector

70 | Gregg Allman

71 | Toots HIbbert

72 | John Fogerty

73 | Dolly Parton

74 | James Taylor

75 | Iggy Pop

76 | Steve Perry

77 | Merle Haggard

78 | Sly Stone

79 | Mariah Carey

80 | Frankie Valli

81 | John Lee Hooker

82 | Tom Waits

83 | Patti Smith

84 | Darlene Love

85 | Sam Moore

86 | Art Garfunkel

87 | Don Henley

88 | Willie Nelson

89 | Solomon Burke

90 | The Everly Brothers

91 | Levon Helm

92 | Morrissey

93 | Annie Lennox

94 | Karen Carpenter

95 | Patti LaBelle

96 | B.B. King

97 | Joe Cocker

98 | Stevie Nicks

99 | Steven Tyler

100 | Mary J. Blige