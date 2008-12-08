Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısını seçtiği listenin ilk sırasında 66 yaşındaki soul müzik şarkıcısı Aretha Franklin yer alıyor.
“O Tanrı'nın bize hediyesi. Müzik yoluyla kendini anlatmada kimse onun eline su dökemez.O, kadınların şarkı söyleme nedeni" diye övgüyle bahsediyor ondan, siyahi şarkıcı Mary J.Blidge. Kendisi de tüm zamanların en iyi şarkıcıları listesinde ilk 100 sırada ancak kimse onun yerini dolduramıyor belli ki...
Respect and Think, Cry Me a River, Summertime gibi bir dönemin hiti olmuş şarkıları seslendiren Arethan Franklin, Rolling Stone dergisinin seçtiği 'tüm zamanların en iyi 100 şarkıcısı' listesinde rakipsiz birinci oldu.
Aretha için sahneye çıkan ve konuşma yapan Mary J.Blidge, "Aretha her şeye sahip.Güç, teknik.Söylediği her sözde dürüst, yalan, riya yok hiç.Ve öylesine kendine güveniyor ki..." açıklamasında bulunarak Franklin'in müzikteki rolünü vurguluyor.
Listede ikinci sırada yer alan isimse 2004 yılında 72 yaşında hayatını kaybeden Ray Charles.Rock'n Roll'un taçsız kralı Elvis Presley de, listenin üçüncü sırasında göze çarpıyor.
Beşinci sırada The Beatles grubunun 'beyni' olarak bilinen John Lennon var.Lennon'un ismini onurlandıran Jackson Browne onun için "İnanılmaz bir samimiyet, ürkütücü bir zeka" şeklinde konuşuyor.
Yakın dönem müzisyenlerinden Christina Aguilera, 58., Radiohead'in solisti Thom Yorke 66., ve Mariah Carey ise 79. sırada.
Listenin tamamı şöyle:
1| Aretha Franklin
2 | Ray Charles
3 | Elvis Presley
4 | Sam Cooke
5 | John Lennon
6 | Marvin Gaye
7 | Bob Dylan
8 | Otis Redding
9 | Stevie Wonder
10 | James Brown
11 | Paul McCartney
12 | Little Richard
13 | Roy Orbison
14 | Al Green
15 | Robert Plant
16 | Mick Jagger
17 | Tina Turner
18 | Freddie Mercury
19 | Bob Marley
20 | Smokey Robinson
21 | Johnny Cash
22 | Etta James
23 | David Bowie
24 | Van Morrison
25 | Michael Jackson
26 | Jackie Wilson
27 | Hank Williams
28 | Janis Joplin
29 | Nina Simone
30 | Prince
31 | Howlin' Wolf
32 | Bono
33 | Steve Winwood
34 | Whitney Houston
35 | Dusty Springfield
36 | Bruce Springsteen
37 | Neil Young
38 | Elton John
39 | Jeff Buckley
40 | Curtis Mayfield
41 | Chuck Berry
42 | Joni Mitchell
43 | George Jones
44 | Bobby "Blue" Bland
45 | Kurt Cobain
46 | Patsy Cline
47 | Jim Morrison
48 | Buddy Holly
49 | Donny Hathaway
50 | Bonnie Raitt
51 | Gladys Knight
52 | Brian Wilson
53 | Muddy Waters
54 | Luther Vandross
55 | Paul Rodgers
56 | Mavis Staples
57 | Eric Burdon
58 | Christina Aguilera
59 | Rod Stewart
60 | Björk
61 | Roger Daltrey
62 | Lou Reed
63 | Dion
64 | Axl Rose
65 | David Ruffin
66 | Thom Yorke
67 | Jerry Lee Lewis
68 | Wilson Pickett
69 | Ronnie Spector
70 | Gregg Allman
71 | Toots HIbbert
72 | John Fogerty
73 | Dolly Parton
74 | James Taylor
75 | Iggy Pop
76 | Steve Perry
77 | Merle Haggard
78 | Sly Stone
79 | Mariah Carey
80 | Frankie Valli
81 | John Lee Hooker
82 | Tom Waits
83 | Patti Smith
84 | Darlene Love
85 | Sam Moore
86 | Art Garfunkel
87 | Don Henley
88 | Willie Nelson
89 | Solomon Burke
90 | The Everly Brothers
91 | Levon Helm
92 | Morrissey
93 | Annie Lennox
94 | Karen Carpenter
95 | Patti LaBelle
96 | B.B. King
97 | Joe Cocker
98 | Stevie Nicks
99 | Steven Tyler
100 | Mary J. Blige