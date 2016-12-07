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Spor

Tüm zamanların en çok kazanan sporcusu Michael Jordan

Efsane basketbolcu Michael Jordan'ı, golfçü Tiger Woods takip ediyor

07 Aralık 2016 16:52

NBA takımlarından Chicago Bulls'un efsane oyuncusu Michael Jordan, 1,7 milyar dolarlık geliriyle tüm zamanların en fazla kazanan sporcusu oldu.

Forbes dergisinin araştırmasına göre basketbol kariyeri ve sponsor anlaşmaları sayesinde 1,7 milyar dolar kazanç sağlayan Jordan, spor dünyasının en fazla gelir elde eden isimleri arasında ilk sırada yer aldı.

Altı şampiyonluk yaşadığı NBA'deki 15 yıllık kariyerinde 93 milyon dolar kazanan ABD'li efsane basketbolcu, kalan gelirinin tamamını sponsor anlaşmalarından elde etti.

 

Tiger Woods 1.65 milyar dolar

 

Kariyerinde 14 büyük turnuva şampiyonluğu bulunan ABD'li golfçü Tiger Woods, 1,65 milyar dolar geliriyle ikinci sıraya yerleşti.

Bu yıl hayatını kaybeden ABD'li golfçü Arnold Palmer, 1,35 milyar dolarlık kazancıyla üçüncü sırada kendine yer buldu.

En fazla kazanan 20 ismin 13'ünü ABD'lilerin oluşturduğu listede kadın sporcu ise yer almadı.

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