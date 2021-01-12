Tüm zamanların en başarılı koçlarından Belichick, Beyaz Saray'daki Özgürlük Madalyası törenine katılmayacak

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Tüm zamanların en başarılı Amerikan futbolu koçlarından biri olarak kabul edilen Bill Belichick, ABD Başkanlık makamı tarafından verilen Özgürlük Madalyası'nın kendisine takdimi için Beyaz Saray'da yapılması planlanan törene katılmayacağını belirtti.

ESPN'in aktardığı açıklamaya göre Belichick, geçen hafta Trump destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskın nedeniyle törene katılmayacağını bildirdi.

Belichick, "Her şeyden önce ben ülkemizin değerleri, özgürlük ve demokrasisine değer veren bir ABD vatandaşıyım" dedi.

Belichick, 2017'deki şampiyonluklarından sonra New England Patriotslı oyuncu ve yöneticilerle Beyaz Saray' gitmişti. Takımın bazı oyuncuları, Trump'ı ziyaret etmeyi kabul etmemişti. Belichick, Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'nin de bir üyesi.