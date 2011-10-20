-Tüm yurtta şehitler için hutbe okutulacak ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - Diyanet İsleri Başkanlığınca yayımlanan genelgeyle,yarın tüm yurtta Hakkari'de şehit olan askerler için selalar verilecek, hutbeler okutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde yoğun tepkilere neden olan son terör saldırıları nedeniyle, 81 ilin valilikleri aracılığıyla müftülüklere talimat göndererek, bazı hususların yerine getirilmesini istedi. Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yaşar Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, şehitler için hutbe hazırladıklarını bildirdi. Hutbenin Türkiye'nin tüm camilerinde okunması için müftülüklere gönderildiğini belirten Yiğit, müftülüklere gönderilen talimatlar arasında cuma namazı öncesi şehitler için il ve ilçe merkezlerindeki tüm camilerde sela okunmasının da yer aldığını ifade etti. Müftülüklere gönderilen talimatta, şehitlerin cenazelerinin kalkacağı camilerde de gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Yiğit, şehitlerin cenaze namazlarının il müftülerince kıldırılması, şehit ailelerinin müftüler tarafından ziyaret edilmesi ve camilerde hatim okunması ile dualar edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılmasının istendiğini bildirdi. Yiğit, cuma namazı öncesi yapılacak vaazlarda da birlik ve beraberliği pekiştirici konuların vurgulanacağını kaydetti. Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan hutbede, menfur terör saldırılarının aziz milletimizin ''daha çok kardeş olma'' ve beraber yaşama azim ve kararlılığını artıracağı belirtiliyor. Her şehit haberiyle yüreklerden bir parçanın daha koptuğu ifade edilen hutbede, ''toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır'' inancının bu acıyı hafifleten en büyük teselli kaynağı olduğu vurgulanıyor. ''Acımız ve öfkemiz, bizi vakarımızdan, ağırbaşlılığımızdan uzaklaştıramaz'' denilen hutbede, şehit cenazelerinin uğurlanması sırasında taşkınlıkla, alkış ve tezahüratlarla cenaze töreninin gösteriye dönüştürülmemesi öğütleniyor.