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Dünya

Tüm yetkililer hastanede LEFKOŞA (A.A)

14 Ocak 2012 00:10

-Tüm yetkililer hastanede LEFKOŞA (A.A) - 13.01.2012 - Yakındoğu Üniversitesi Hastanesinde (YDÜ) tedavi gören KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın durumunun iyice ağırlaşması üzerine devlet ve hükümet yetkilileri ile komutanlar hastaneye geldi. Denktaş'ın sağlık durumunun çok sıkıntılı ve endişe verici bir duruma geldiğinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal ile bazı bakanlar ve vatandaşlar hastaneye geldi. Durumu ağırlaşan Denktaş, diyaliz makinesinden çıkarılmıştı.

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