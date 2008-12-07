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Yaşam

Tüm vücudu dövmeli büyükanne

Isobel Varley dövmelerini gösterirken utanmıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dövme Fuarı'na katıldı, poz verdi.

07 Aralık 2008 02:00

Isobel Varley dövmelerini gösterirken utanmıyor. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Dövme Fuarı'na katıldı, poz verdi.

Yaklaşık 20 yılını vücuduna dövme yaptırarak geçirdiğini söylüyor Isobel.O, bu konuda rakip tanımadığını ismini Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırarak çoktan kanıtladı.Dünyanın en çok dövmeye sahip olan kadını sıfatını da böylece sonuna kadar hak ediyor.

İngiltere'de yaşayan ve ilk dövmesini 1986 yılında yaptıran kadın, bir an bile pişmanlık duymadığını ifade ediyor.

"İlk defa bir dövme fuarına gitmiştim.İnsanların yaptırdığı dövmeler karşısında adeta büyülendim.Oradaki herkesin dövmesi vardı ve bu benim için büyük bir sürprizdi.İlk dövmemi 49 yaşındayken yaptırdım.Aslında sadece bir tane yaptıracaktım, küçük bir kuş.Bayılmıştım o dövmeye.Ama sonra gerisi geldi.Dövme yaptırmak benim için bir tutku, bağımlılık derecesinde bir hastalık oldu" diyor.

O günden bu yana sayısız dövme yaptıran Varley, ayak parmaklarından başına kadar tüm vücudunu dövmeyle kaplatmayı 'başarmış'.Vücudunun hiçbir bölgesinde ten rengini görmek mümkün değil.O renklerle ve desenlerle süslü bir kadın.Bu halinden de oldukça memnun.

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